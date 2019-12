Забраниха на Русия да участва на следващите олимпийски игри

Р усия получи четиригодишна забрана от Световната антидопингова агенция (УАДА) за всички големи спортни събития, пише Би Би Си.

Това означава, че флагът и химнът на Русия няма да бъдат разрешени на събития като Олимпиадата в Токио 2020 г. , Световната купа по футбол 2022 г. в Катар, както и зимните игри в Пекин през 2022 г.

