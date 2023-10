"Иван+Хейли": Ще плати ли глобата си българинът, осквернил Колизеума

П рез юни 27-годишният английският турист от български произход Иван Данаилов Димитров издълба името си и това на приятелката си върху Колизеума, като написа "Иван+Хейли 23".

British tourist who 'carved girlfriend's name' into Rome's Colosseum begs for forgiveness as he faces up to five years in jail 👀😳 Follow @pubity for the best news 📰 pic.twitter.com/9V11e4zRQf

Стана ясно, че Димитров е предложил да компенсира нанесените щети и да заплати сумата от 965 евро, за да получи условно отлагане на присъдата си, но въпреки постоянните искания на адвоката му, никой не му предоставя IBAN, на който би могъл да направи превода.

Това съобщава италианското издание Il Messaggero. Прокурорът, разследващ тези събития, Никола Майорано, делегира спешно на карабинерите да „установят и съобщят степента на щетите“. Докладът е пристигнал на 26 юни и в него се обяснява, че за възстановяване на щетите са необходими 965 евро, два дни работа на реставратор на високо ниво, в допълнение към наема на оборудване и закупуване на материали.

Тогава прокуратурата делегира на местната полиция да получи банковите данни на Археологическия парк. Но след повече от три месеца и няколко напомняния IBAN все още не е предоставен. От Археологическия парк съобщават, че управителят на Бюджетно-разплащателната служба към Министерството на културното наследство ще предприеме действия в най-кратки срокове за излизане от задънената улица.

“Ivan + Hayley 23/6/23.” A tourist decided to immortalize a visit to the Colosseum in Rome by scratching their names into one of the walls of the nearly 2,000-year-old monument. He now faces up to five years in prison and a fine of up to 15,000 euros. https://t.co/II6JsQSlrl pic.twitter.com/wy7cNSlt0Q