Българинът, осквернил Колизеума, се извини

И ван Димитров от Ловеч, който е фитнес инструктор в Обединеното кралство и когото милиони по света видяха да осквернява Колизеума, се е извинил на италианската полиция за вандалската си проява, пише Daily Mail.

За действията на 27-годишния мъж се разбра, след като възмутен турист публикува клип в интернет как Иван издълбава своето име и това на приятелката си Хейли в древната тухлена зидария.

"Иван+Хейли": Българин оскверни Колизеума

The tourist responsible for the incident has now been identified by the Italian authorities. https://t.co/wR9FUdosQJ

"Колегите ми са разговаряли с мъжа и той е изразил своите извинения и искрено разкаяние за стореното", казаха от полицията в Рим.

"Той се свърза с нас, след като открихме мобилния му телефон от хотела и му оставихме съобщение да ни се обади. Естествено, той се притесняваше за правните последици, но всичко му беше обяснено. Казахме му, че докладът ще бъде изпратен на адреса му в Обединеното кралство, след което делото ще се гледа в съда, вероятно в началото на следващата година и той ще може да се извини лично пред магистратите", допълниха още италианските власти.

Italy’s culture minister condemns the actions of a tourist who carved his girlfriend’s name into the Colosseum, slamming the man’s behaviour as “very serious” and “a sign of great incivility”, adding that he hopes the individual can be identified and fined.pic.twitter.com/1vNwlGIklw