"Иван+Хейли": Българин оскверни Колизеума

Т урист, който е издълбал името си и това на приятелката си в 2000-годишния Колизеум във видео, гледано от милиони, е фитнес инструктор, който живее във Великобритания, разкрива MailOnline. 27-годишният Иван Димитров, който също се нарича Иван Хокинс, беше заснет от камерата на американския летовник Райън Луц, докато издълбава с връзка ключове думите „Иван и Хейли 23“ в тухлената зидария.

Video shows tourist carving his girlfriend's name into Rome's Colosseum https://t.co/kMh3qL5DiT — WLKY (@WLKY) June 27, 2023

Роденият в България Иван беше в Рим с дългогодишната му приятелка Хейли Брейси, на 33 години, миналия уикенд. Служителите останаха бесни от безсмисления вандализъм и обещаха да издирят виновника. MailOnline установи, че Иван, който е родом от Ловеч, работи като фитнес треньор в Бристол, но и като шофьор на доставки. Смята се, че Хейли управлява собствен бизнес за спортно хранене и двамата живеят заедно в предградието Кейншам, недалеч от фитнес залата Лонгуел Грийн, където Иван е треньор.

Outcry after tourist carves name on wall at the Colosseum in Rome https://t.co/dyLME9keR1 — Guardian news (@guardiannews) June 27, 2023

Случаен минувач засне г-н Димитров, фитнес инструктор от Бристол, докато издълбава имената в каменните стени на 1937-годишната сграда с помощта на връзка ключове миналия петък, 23 юни. В изявление, публикувано вчера следобед, говорител на карабинерите каза: „След разследвания по жалба, представена от администрацията на Colosseum Park, карабинерите в кординация с прокурора на Рим, идентифицираха чрез традиционни разследвания и фотографско сравнение, лицето заподозряно, че е отговорно за гравирането на собственото си име и това на партньорката си в Колизеума. Карабинерите са установили, че това е двойка, мъж и жена, живеещи в Англия."

Райън публикува видеото онлайн, след като се натъква на Иван, облечен в синя тениска и къси панталони, докато обезобразява тухлената зидария. Райън казва: „Ти сериозно ли? Това е шибано, човече. Глупаво е“.

The tourist responsible for the incident has now been identified by the Italian authorities.https://t.co/wR9FUdosQJ — Euronews Culture (@euronewsculture) June 29, 2023

Отличителен черен спортен часовник с кръгъл циферблат на китката му съвпада с този, който Иван носи на страницата си във Фейсбук за фитнес тренировки. Хейли, която е облечена в бяло и носи раница, остава с лице към стената. При намесата на Райън, Иван просто се обръща и му се усмихва безумно, преди да насочи вниманието си към издълбаването на името си и това на Хейли на стената.

Географът Райън публикува кадрите на уебсайта Reddit и клипът му бързо стана вирусен, само в YouTube той беше гледан над 220 000 пъти. Имаше и недоволство от страна на официални лица в Рим, а гневният министър на културата на страната Дженаро Санджиулиано каза: „Смятам за много сериозно, недостойно и признак на голяма неучтивост турист да опорочи едно от най-известните места в света, историческо наследство като Колизеума, за да гравира името на годеницата си“.

Italy’s culture minister condemns the actions of a tourist who carved his girlfriend’s name into the Colosseum, slamming the man’s behaviour as “very serious” and “a sign of great incivility”, adding that he hopes the individual can be identified and fined.pic.twitter.com/1vNwlGIklw — Wanted in Rome (@wantedinrome) June 26, 2023

Колизеумът, смятан за едно от седемте чудеса на съвременния свят, е обект на световното наследство. Това е заедно с 54 други италиански обекта, които съставляват историческия център на града.

