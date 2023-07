Българинът, надраскал с ключ Колизеума, се извини на кмета на Рим

Ф итнес-инструкторът от Бристол - българинът Иван Димитров, който бе заснет да чегърта името си с ключове по стената на Колизеума в Рим, е написал извинително писмо до кмета на италианската столица, в което казва, че „не си е дал сметка, че това е стара историческа сграда“, съобщи електронното издание на „Дейли мейл“, цитирано от БНР.

От кметството в Рим обаче са заявили, че „писмото е сюрреалистично и пълна глупост“.

Italian police found a tourist who scratched the name of his beloved on the Coliseum 😅 #travel #visitworld pic.twitter.com/pyHtPJEUWe