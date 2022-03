Южна Корея: Северна Корея изстреля ракета, но неуспешно

С еверна Корея е изстреляла "неизвестен снаряд", който изглежда се е провалил веднага след изстрелването, съобщиха южнокорейските военни. За това предават от BBC.

Предполагаемата ракета е била изстреляна от летище извън столицата Пхенян. Летището е било мястото на няколко изстрелвания, включително предишни тестове на междуконтинентални балистични ракети (МКБР), както твърдят от САЩ.

