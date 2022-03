Япония и Южна Корея искат по-силни връзки със САЩ заради Северна Корея

Я понският премиер Фумио Кишида и новоизбраният президент на Южна Корея Юн Сук Йол заявиха, че са се договорили в петък да засилят тристранните връзки със Съединените щати в отговор на развиващата се военна заплаха от Северна Корея. За това съобщават от CNN.

Кишида каза пред репортери след телефонен разговор с Юн, че двамата са се договорили да останат в тесни контакти по отношение на Северна Корея и сподели мнението, че би било добре да се срещнат възможно най-скоро.

#Japan and #SouthKorea leaders agree to ramp up three-way ties with the #US in responding to #NorthKorea ’s evolving military threat. https://t.co/Geml0V3dE2 pic.twitter.com/8s9OoMU4w0

Северна Корея наскоро използва система за нова междуконтинентална балистична ракета (МКБР) в две секретни изстрелвания, което вероятно проправя пътя за възобновяване на изпитанията на далечни разстояния, заявиха представители на САЩ и Южна Корея в петък.

Кишида каза, че почти всички дипломатически възможности са отворени за справяне със Северна Корея, вероятно включително санкции, и че Япония ще остане в тесен контакт със САЩ и Южна Корея при всеки отговор.

#NorthKorea used what would be its largest-ever intercontinental ballistic missile (ICBM) system in two recent launches, and appears to be restoring some tunnels at its shuttered #nuclear test site,https://t.co/eBuvOPXAbI