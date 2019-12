"Юбер" вече не мълчи - 6000 посегателства и изнасилвания

С лед години на отказ да определи количествено проблема, "Юбер" отчете близо 6 000 сексуални посегателства в Съединените щати за две години. Услугите за резервиране на коли с шофьор са масово обвинени в неефективност и лошо обслужване в тази област.

Индустриалният гигант пусна в четвъртък подробен доклад за сигурността, който разкрива, че през 2017 и 2018 г. от водачите, клиентите на тази услуга, както и от трети лица, са регистрирани 5 981 сексуални посегателства, като това включва докосване, опити за агресия и изнасилване. Докладът споменава и за 19 убийства за същия период.

„Тези инциденти са били докладвани при 0,00002% от маршрутите и макар да са редки, всички тези доклади представляват индивид, споделил много болезнен опит. Дори само един сигнал е твърде много“, казва "Юбер". "Тази година всеки ден "Юбер" има почти четири милиона пътувания в Съединените щати", казва Тони Уест, юридически директор на групата. „Платформата отразява света, в който работим, с неговите добри и лоши аспекти“. Този доклад, първият по рода си, има за цел да постави инциденти в перспектива - като споменава важността на рисковете от сексуално насилие - и подчертава усилията, полагани за борба с тези заплахи.

Не е сигурно, че това е достатъчно, за да успокои потребителите, които често се обаждат на кола точно, за да се движат безопасно. Във Франция свидетелствата на жени, нападнати по време на споделени пътувания, се умножиха през последните дни в социалните мрежи, под знамето "#UberCestOver" ("Юбер" приключи).

Учител и полицай две години изнасилвали ученичка в Косово

Проблемът не щади Lyft, съперника на "Юбер" в САЩ, който се беше опитал да се позиционира като по-отговорен участник. От септември 34 жени са подали жалба в Сан Франциско срещу Lyft за сексуални посегателства в шофьорски превозни средства, свързани с калифорнийската компания. Каролайн Милър, една от жалбоподателите, заспа в задната част на кола, след като отпразнува рождения си ден. "Когато се събудих, той ме изнасилваше", каза младата жена на пресконференция в сряда.

Uber released its highly-anticipated safety report, revealing that it received 5,981 reports of sexual assault in 2017 and 2018 https://t.co/UMsze9MrGN pic.twitter.com/PYwimRdd1y

Въпросният шофьор беше арестуван, но Lyft „не ми се извини, не ми се обади и не ми писа“, каза тя. „Те просто предложиха обезщетение за маршрута“, казва Майкъл Бомбергер, 34-годишният адвокат. Lyft беше капитализиран през 2017 г. в кампанията #DeleteUber, водена от потребители, които искаха да насърчат премахването на приложението, след разкрития за сексистката и насилствена корпоративна култура, която царуваше тогава при лидера на споделеното пътуване. От тази мрачна година и след няколко съобщени случая на сексуално насилие, "Юбер" наруши стратегията за задушаване на бизнеса. През май 2018 г. компанията спря да задължава своите клиенти, служители или шофьори, които са били жертва на тормоз или сексуално посегателство, да преминат през процедура по медиация, много по-дискретна от съдебно производство.

Uber says it received nearly 6,000 reports of sexual assault from both riders and drivers across the United States in 2017 and 2018. https://t.co/BjwdveeUut