МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

С тарши комисар Костадин Пачеджиев пое ръководството на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Смолян, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев. Пачеджиев е представен пред състава на полицията от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар – главен комисар Георги Кандев.

Старши комисар Костадин Пачеджиев е роден през 1969 г. в гр. Смолян. В системата на МВР постъпва през 1998 г. Професионалният му път преминава през различни изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на МВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Държавна агенция „Национална сигурност“. В ОДМВР Смолян е заемал длъжностите заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция“, както и директор на дирекцията. До настоящия момент е изпълнявал ръководна длъжност в Главна дирекция „Гранична полиция“.