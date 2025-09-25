Свят

Испански военен кораб ще брани хуманитарна помощ за Газа

На борда на плавателните съдове от флотилията има граждани на 45 страни

25 септември 2025, 08:44
"Сериозна опасност": Случаите на "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, се увеличават в САЩ
И спанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му ще последва примера на Италия и също ще изпрати военен кораб в защита на международната флотилия, опитваща се достави хуманитарна помощ в Газа, след като тя беше атакувана край бреговете на Гърция от дронове, предаде Ройтерс.

Санчес каза на пресконференция в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, че на борда на плавателните съдове от флотилията има граждани на 45 страни, които искат да доставят храна в палестинския анклав и да покажат солидарността си с жителите му.

"Испанското правителство настоява международното право и правото на нашите граждани да плават безопасно през Средиземно море да бъдат зачитани", каза той. "Утре (тоест днес) изпращаме от Картахена военен плавателен съд, разполагащ с всичко необходимо да подпомогне флотилията и в случай на нужда да организира спасителна операция."

Глобалната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти, сред тях и шведската природозащитничка Грета Тунберг.

Плавателните съдове бяха атакувани на 30 морски мили (56 км) от гръцкия остров Гавдос, каза Марикаити Стасину, говорител на гръцкия филиал на глобалната инициатива "Поход към Газа", която е част от флотилията.

В понеделник Тунберг каза пред Ройтерс, че над главите им всяка нощ летят дронове.

"Тази мисия е за Газа, не е за нас. Всички рискове, които бихме поели, по нищо не се равняват на тези, пред които палестинците са изправени ежедневно", посочи тя по видеоконферентна връзка от палубата на своя кораб.

Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

Израел многократно разкритикува акцията с флотилията, че обслужва целите на "Хамас", но не коментира дали стои зад прелитането на дроновете.

Израел започна войната в отговор на нападението от 7 октомвири 2023 г., когато бойци на "Хамас" убиха 1200 души и взеха по израелски данни 251 за заложници.

Последвалите бойни действия в палестинския анклав са отнели живота на над 65 000 палестинци, според здравните власти в Газа, и доведоха до глад, разрушения и разселване на население. Много от бежанците трябваше да бягат от родните си места по няколко пъти.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Педро Санчес Газа Хуманитарна помощ Военен кораб Флотилия Дронове Израел Хамас Грета Тунберг Международно право
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Залужний разкри истината за войната в Украйна

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

България Преди 11 минути

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на България

Любопитно Преди 59 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Свят Преди 3 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

