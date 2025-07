Мерц призова Нетаняху да предостави хуманитарна помощ "на гладуващото население" в Газа

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц проведе днес телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, в който го призова "спешно" да предостави хуманитарна помощ "на гладуващото цивилно население в Газа", съобщиха от канцеларията на германския канцлер, цитирани от Франс прес.

⚡️German government:



Merz calls on Netanyahu to immediately ceasefire in Gaza pic.twitter.com/LzqMTzkzcV