Испания отхвърли предложението на Израел да приеме палестинци от Газа

И спанският външен министър Хосе Мануел Албарес отхвърли предложението на израелския министър на отбраната Израел Кац Испания да приеме разселени палестинци от Газа, предаде Ройтерс.

„Газа е земя на палестинците и трябва да бъде част от бъдещата палестинска държава“, каза Албарес в интервю за испанското национално радио РНЕ.

