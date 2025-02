Израел нареди на армията да се подготви за доброволно напускане на жителите на Газа

И зраелският министър на отбраната Израел Кац нареди днес на армията да подготви план, който да позволи "доброволното напускане" на населението на ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Инструкцията последва шокиращото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ планират да установят контрол над Газа, да преселят живеещите там палестинци и да преобразуват анклава в "Ривиерата на Близкия изток".

🚨BREAKING: Israeli Defense Minister Israel Katz has ordered the IDF to prepare a plan for voluntary emigration from Gaza.



The plan will include exit routes via land crossings, special arrangements for departure by sea, and air travel. pic.twitter.com/uJCj1ozJNR