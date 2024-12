Иранският президент се противопостави на строг закон, касаещ жените

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан използва правото си на вето, за да блокира приет от парламента строг закон за забраждането на жените, и призова Висшия съвет за национална сигурност (ВССН) да се произнесе по въпроса, предаде ДПА.

Президентският съветник Али Рабии заяви пред в. "Хамшахри", че стъпката е оправдана поради въздействието на закона върху обществото.

Висшия съвет за национална сигурност е най-висшият орган в Ислямската република, който взема решения по въпроси на сигурността, и Пезешкиян се надява, че той ще смекчи поне до известна степен новия закон.

Законът, приет от хардлайнерите в парламента, предвижда големи глоби и отказ от държавни услуги за жени, които не спазват задължението да покриват главата си. Известните личности ще бъдат наказвани особено строго, като ще им бъде забранявано да упражняват професията си и да пътуват в чужбина, като също така ще бъде конфискувано до 5 процента от имуществото им.

Острата критика на закона, отправена и от страна на правителството, доведе до забавяне на неговото прилагане. Отбелязва се, че Пезешкиан е против него поради страх от съпротива в иранското общество и подновяването на вълненията и протестите, отбелязва ДПА.

