Животът в Иран: Чуваме взривовете и се надяваме

„Заклещен“ – така най-често описват живота си в Иран хората, с които BBC разговаря в последните дни.

След три последователни израелски атаки ситуацията в столицата Техеран се нажежава. „Всички се опитват да избягат от тук, по един или друг начин“, споделя местен жител пред BBC News Persian.

В неделя дълги опашки се извиха пред бензиностанциите в целия град. Мнозина се опитаха да напуснат населените места, търсейки убежище далеч от потенциални израелски цели, но хаотичният трафик им попречи дори да излязат от района.

„Техеран определено не е в безопасност“, споделя един от жителите. „Не получаваме никакви аларми или официални предупреждения за предстоящи израелски удари. Просто чуваме взривовете и се надяваме къщата ни да не бъде поразена. Но къде можем да отидем? Никъде вече не се чувстваме в безопасност.“

Човек, успял да напусне Техеран и да се премести в друга провинция, казва: „Още не мога да осмисля факта, че живея в активна военна зона. Не съм сигурен дали някога ще приема тази действителност.“ И обобщава: „Това не е моята война. Не подкрепям нито една от страните – просто искам със семейството си да оцелеем.“

Ескалация на конфликта

This is the capital of Iran, Tehran, tonight.



Israel promised that if the regime targets Israeli civilians, it will pay a very heavy price. There is currently a widespread power outage in northern Tehran. pic.twitter.com/SzlSVfntQ7