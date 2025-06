Сенатор Тун допусна възможността за военни действия на САЩ в Иран

Л идерът на мнозинството в Сената Джон Тун не изключи възможността за военни действия на САЩ в Иран по време на интервю за Fox News, заявявайки, че не иска да „връзва ръцете на президента“, пише NOVA.

„САЩ, които в момента са до голяма степен в отбранителна позиция, в един момент може да бъдат помолени да заемат по-офанзивен подход там, но мисля, че това в крайна сметка са решения, които президентът и неговият екип, както и Министерството на отбраната, ще трябва да вземат“, каза Тун. „В края на краищата това трябва да приключи с отказването на Иран от ядрената програма“, каза още той.

Републиканецът от Южна Дакота призова иранците да продължат преговорите с Тръмп. „Президентът е готов да сключи сделка. И това може да се случи по един от двата начина - по дипломатически път, доброволно, като Иран избере да прекрати ядрената си програма. Или може да се случи със сила. А ние искаме да избегнем много смърт и разрушения“, каза той.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Техеран е дал знак, че е готов да води разговори, докато Израел и Иран продължават да си разменят въздушни удари.

President Trump Needs to Have All Options on the Table, Iran’s Underground Nuclear Facility Must be Taken Out, Says Senator Leader John Thune@LeaderJohnThune explained to Fox News’ @marthamaccallum that @POTUS Trump should be allowed to keep all “options on the table” for… pic.twitter.com/aUQkiHrvkK