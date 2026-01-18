Свят

Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи

Бившият член на британския парламент Бил Рамел заяви, че е видял „достоверен доклад“, описващ тежко малтретиране на задържани по време на продължаващите демонстрации

18 януари 2026, 09:41
Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи
Антиправителствен протест в Иран   
Източник: БТА/AP

Б ивш британски законодател заяви, че иранският режим може да е използвал „токсични химически вещества“, за да потисне протестите, които обхванаха страната през последните седмици, пише Newsweek.

В събота сутринта пред британската телевизия GB News бившият член на парламента Бил Рамел заяви, че е видял „достоверен доклад“, описващ тежко малтретиране на задържани по време на продължаващите демонстрации.

„Хората смятат, че е използвано някакво токсично химическо вещество срещу протестиращите“, цитира Рамел от доклада, „което е довело до смъртта на някои от ранените дни по-късно“. Рамел каза пред Newsweek, че докладът идва от „достоверни иранско-кюрдски източници“.

Твърденията за използване на химическо оръжие от която и да е държава се разглеждат с особено внимание, предвид потенциалните последици от потвърдени случаи.

В случая с протестите от 2022 г., предизвикани от смъртта в ареста на 22-годишната кюрдско-иранка Махса Амини, протестиращите твърдяха, че силите за сигурност използват забранени нервнопаралитични вещества за потушаване на демонстрациите, макар други да смятат, че по-скоро става дума за сълзотворен газ или други съединения, които не са международно забранени, въпреки сериозните здравни рискове, които носят.

До момента няма потвърдено използване на забранени химически агенти по време на протестите, избухнали през декември, които първоначално бяха заради икономически проблеми, но впоследствие се превърнаха в по-широка опозиция срещу религиозното ръководство на страната.

Стотиците демонстрации изглеждат като най-голямото предизвикателство за режима на духовниците в Иран от Ислямската революция през 1979 г., която го доведе до властта.

Но Техеран е използвал почти всяка налична тактика за потушаване на протестите, включително масови арести, използване на смъртоносна сила от полицията и Ислямската революционна гвардия, както и интернет блокади, за да спре разпространението на демонстрациите и да прикрие мащаба на действията си.

Оценките варират, но базираната в САЩ агенция за новини за човешки права (HRANA) заяви в петък, че е потвърдила смъртта на 3090 иранци – с 3 882 случая под проверка – включително 2885 протестиращи, 165 лица, свързани с правителството, и 21 цивилни, които не са участвали в протестите.

Рамел отбеляза, че констатациите от доклада все още не са потвърдени, но ако се окажат верни, те биха представлявали „изключителна“ ескалация в тактиките на Техеран срещу собствените му граждани.

Всяко такова нарушение на Конвенцията за химическото оръжие, на която Иран е подписал, би имало сериозни правни, репутационни и политически последици за режима.

Те включват възможността за санкции или други дипломатически мерки срещу вече изолираната страна, като същевременно повдигат нови въпроси относно „червената линия“ на Запада по отношение на отношението на Техеран към протестиращите.

По темата

Източник: Newsweek    
ирански режим протести в Иран химически оръжия потушаване на протести Махса Амини нарушения на човешките права Бил Рамел доклад за малтретиране международни последици смъртни случаи на протестиращи
Последвайте ни
Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Почина актьорът Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов

Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи

Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Любопитно Преди 24 минути

Всеки ден има тих прозорец, когато светът се усеща малко по-мек, по-спокоен и по-отворен - това време се нарича златен час

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

България Преди 1 час

Средната възраст на заболелите деца през този сезон е около 3-4-годишна възраст, тоест става дума за деца в детските градини

<p>Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме</p>

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Технологии Преди 3 часа

Доста хора забелязват това явление и смятат, че има проблем с устройството им, но всъщност, в повечето случаи, става дъма за съвсем нормална част от работата на смартфона. И все пак има начини консумацията на енергия да бъде намалена

Тодор Живков

18 януари: Арестът на бившия Бившия Първи в България

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

България Преди 3 часа

Църквата почита св. Атанасий Велики, много българи празнуват имен ден

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Свят Преди 11 часа

„Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари“, заяви Мицотакис

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Любопитно Преди 12 часа

Артисти са обезпокоени от използването на техни изображения чрез генеративен изкуствен интелект

,

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

България Преди 12 часа

Спасителни екипи го намерили вторачен в икона

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Свят Преди 12 часа

Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор

,

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 13 часа

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Свят Преди 13 часа

Надеждите за откриване на останките нараснаха, след като туристи на планината Булусараунг съобщиха, че са намерили разпръснати отломки

.

Как САЩ са увеличавали своята територия

Свят Преди 14 часа

Великите сили не винаги са разширявали границите си с войни

,

Израел възрази срещу избора на САЩ за надзора в Газа

Свят Преди 14 часа

Белият дом заяви, че изпълнителният комитет ще реализира визията на ръководения от Тръмп "Съвет за мир", чиито членове все още не са обявени

.

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Свят Преди 14 часа

Причината е противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

България Преди 15 часа

Според лидера на „Изправи се, България” таванът на надценките е ключово важен за гражданите

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Атанасовден e – празникът, който обръща зимата към лятото. Ето кои имена празнуват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 януари, неделя

Edna.bg

БФС продължи ежегодната си обиколка със срещи в Бургас и Варна

Gong.bg

ПСЖ отмъква талант на Барселона

Gong.bg

Само по NOVA: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина

Nova.bg

Леден вятър и студ в неделя

Nova.bg