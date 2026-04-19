Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

В оенноморският трафик в Ормузкия проток беше напълно блокиран в неделя, след като ирански катери откриха огън по кораби, опитващи се да преминат, предава POLITICO.
По-рано Техеран бе сигнализирал готовност да отвори протока в отговор на американска морска блокада на иранските пристанища, която застрашава износа на петрол на страната, но впоследствие се отказа от това решение.
Западни лидери настояха Иран незабавно да възобнови корабоплаването през водния път, през който преминава около една пета от световния трафик на петрол и втечнен природен газ. Продължителното затваряне вече води до ръст на цените на енергията и застрашава икономическия растеж в Европейския съюз.
Калас написа в социалната мрежа X, че "съгласно международното право транзитът през водни пътища като Ормузкия проток трябва да остане отворен и безплатен“.
Under international law, transit through waterways like the Strait of Hormuz must remain open and free of charge. This is what leaders made clear in their call on reopening the Strait today.— Kaja Kallas (@kajakallas) April 17, 2026
Any pay-for-passage scheme will set a dangerous precedent for global maritime routes.
Иранските власти обаче реагираха остро. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи отправи саркастичен отговор, поставяйки под съмнение позицията на ЕС.
"О, това ли е "международното право"? Онова, което ЕС използва, за да поучава другите, докато тихомълком дава зелена светлина на американско-израелска агресия и си затваря очите за престъпления срещу иранци?“, написа той.
Багаеи подчерта, че "никоя норма на международното право не забранява на Иран като крайбрежна държава да предприема необходимите мерки, за да предотврати използването на протока за военна агресия срещу него“.
Той добави още, че "безусловен транзит“ през Ормузкия проток е невъзможен след като "американско-израелската агресия е довела военни активи на САЩ в непосредствена близост до него“.
Oh, that 'international law'?! The one that the EU dusts off to lecture others while quietly green-lighting a U.S.-Israeli war of aggression—and looking the other way on atrocities against Iranians?!— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 18, 2026
Spare the sermons; Europe's chronic failure to practice what it preaches has…
Междувременно редица държави подкрепиха съвместно изявление за "незабавно, безусловно и неограничено“ отваряне на протока, след като Еманюел Макрон и Киър Стармър свикаха международна среща в Париж за обсъждане на кризата.
Преговорите между САЩ и Иран се провалиха, след като краткотрайното примирие по-рано този месец не доведе до устойчиво споразумение. Един от основните спорни въпроси остава отказът на Техеран да прекрати програмата си за обогатяване на уран, ключово искане на Вашингтон и Израел.
Иранският президент Масуд Пезешкиан също разкритикува позицията на САЩ, заявявайки: "Тръмп казва, че Иран няма право да използва ядрените си права, но не казва за какво престъпление. Кой е той, за да лишава една нация от правата ѝ?“