Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

И ран е изпратил чрез пакистански посредници ново предложение до Съединените щати, насочено към отваряне на Ормузкия проток и деескалация на конфликта в региона. Информацията е на изданието Axios, което се позовава на американски представител и още двама източници, запознати с преговорите.

Според публикацията Техеран предлага ядрените преговори да бъдат отложени за по-късен етап, като първоначалният фокус да бъде върху гарантирането на свободното корабоплаване и намаляване на напрежението в Персийския залив.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че очаква следващият дипломатически ход да дойде именно от Иран. От своя страна Техеран настоява Вашингтон първо да премахне ограниченията върху иранските пристанища, преди да се върне към директни преговори.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи е пристигнал в Санкт Петербург, съобщава официалната агенция ИРНА. Очаква се той да проведе среща с руския президент Владимир Путин, което беше потвърдено и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Преди визитата си в Русия Арагчи е бил в Оман, където е обсъдил възможности за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузкия проток. Оман традиционно играе ролята на посредник в регионални дипломатически усилия. Външният министър на страната Бадр ал-Бусаиди е призовал за продължаване на диалога и намиране на практични решения за възстановяване на корабоплаването.

Ескалация на напрежението в региона

На фона на дипломатическите усилия, напрежението в Близкия изток остава високо. Израел отново обвини проиранската групировка Хизбула в нарушаване на примирието. Израелските власти отправиха предупреждение към жителите на седем села в Южен Ливан, разположени северно от река Литани, да се евакуират.

По данни от региона най-малко 14 души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан.

Защо Ормузкият проток е ключов

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски маршрути в света. През него преминава значителна част от глобалните доставки на петрол, което го прави критично важен за световната икономика. Всяко напрежение в района води до риск от сериозни сътресения на енергийните пазари.

През последните години протокът неведнъж е бил обект на заплахи за блокиране в контекста на напрежението между Иран и САЩ. Техеран неколкократно е предупреждавал, че може да ограничи трафика в отговор на санкции или военен натиск.

В този контекст всяко предложение, свързано с гарантиране на свободното корабоплаване, се разглежда като ключов елемент от усилията за стабилизиране на региона и предотвратяване на по-широк конфликт.