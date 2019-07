И ран обяви, че е конфискува плаващия под британски флаг танкер „Сета имперо”, задържан в Ормузския пролив в петък за „нарушения на правилата за международно корабоплаване”.

Едновременно с това Техеран съобщи, че компетентните служби са започнали разследване на случая.

Задържаният танкер е отведен до пристанището Бандар Абаз, където е пуснал котва.

„Британският плавателен съд се е сблъскал с риболовен кораб, това трябва да се разследва”, заяви пред местните медии Алахлорада Афифипура, който ръководи Организацията на пристанищата и корабоплаването в провинция Хормозган.

По думите му рибарските кораби са подавали сигнали на танкера, но не са получили отговор.

В същото време шведският собственик на танкера заяви, че плавателният съд е бил подложен на атака в пролива.

The Stena Impero, which is registered in the UK, was seized by the Iranian Revolutionary Guard in the Strait of Hormuz #tanker https://t.co/gX9KvK2sxw