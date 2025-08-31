Свят

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback"

31 август 2025, 06:55
И ран заплашва да забрани инспекциите, ако бъдат наложени нови санкции по почти изтичащото ядрено споразумение от 2015 г. Това се случва ден след като страната позволи на инспектори ограничен достъп до съоръжението си в Бушер, пише Newsweek.

Иранският ядрен проблем: Какво трябва да знаете

  • Защо е важно

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback", който европейските страни подготвят да активират.

Страната е обогатила уран до високи нива, смятани за достатъчни за създаване на ядрена бомба, е извършвала ядрени дейности извън контрола на МААЕ и е заплашвала с изтегляне от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, като същевременно твърди, че ядрената ѝ програма е мирна.

  • Какво трябва да знаете

Ако групата E3 (Великобритания, Франция и Германия) активира механизма "snapback", "сътрудничеството и взаимодействието с Международната агенция за атомна енергия ще бъдат напълно засегнати и прекратени", заяви иранският заместник-министър на външните работи по правни и международни въпроси Казем Гарибабади.

Преговорите в Женева тази седмица не постигнаха напредък, тъй като ангажиментите на Иран бяха оценени от европейците като недостатъчни, което увеличава вероятността за активиране на санкционния процес на ООН.

Гарибабади предупреди още, че Европа ще бъде изключена от пряка комуникация с Иран и всички бъдещи преговори ще трябва да се водят под егидата на Съвета за сигурност на ООН.

МААЕ и западни служители заявяват, че Иран не е изпълнил ограниченията по Ядрения всеобхватен план за действие (JCPOA) и сега се оказва натиск върху Техеран да се съгласи с ограничения и инспекции, с цел предотвратяване на напредък към ядреното оръжие.

Иран е позволил на инспекторите от МААЕ да наблюдават горивото в Бушер, но не е постигнато ново споразумение след като инспекциите бяха спрени по време на дванадесетдневния конфликт с Израел и Съединените щати.

"Разбира се, ако европейците решат да действат според своите политически предпочитания, текущите дискусии между нас и агенцията ще бъдат засегнати", каза Гарибабади.

Иран с ядрена заплаха и ултиматум към Европа

  • Какво казват официалните лица

Заместник-министърът на външните работи на Иран по правни и международни въпроси Казем Гарибабади заяви в сряда:

"Иран ще изпрати писмо или официално уведомление до Съвета за сигурност. Уведомихме ги, че ако E3 активира механизма snapback, нашият текущ път на сътрудничество и взаимодействие с МААЕ ще бъде напълно засегнат и прекратен. В такива обстоятелства продължаването на този процес би било безсмислено."

Американският държавен секретар Марко Рубио написа в X в четвъртък:

"Потвърдих подкрепата на САЩ за МААЕ по време на срещата ми с генералния директор Рафаел Гроси. Обсъдихме начини за насърчаване на глобалната ядрена безопасност, сигурност и проверки - включително усилията на МААЕ за наблюдение на Иран. САЩ са ангажирани с развитието на мирното използване на ядрената енергия и предотвратяването на разпространението на ядрено оръжие."

Съветът на ЕС удължи замразяването на санкциите срещу Иран

  • Какво следва

Очаква се E3 да обяви решението си за активиране на механизма "snapback" преди края на месеца.

Източник: Newsweek     
