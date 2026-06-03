Британски министър: Връщането в ЕС е неизбежно

Б ританският министър на финансите нарече завръщането на Обединеното кралство в ЕС „неизбежност“, предава „Евронюз“.

Лорд Спенсър Ливърмор, финансовият секретар на Министерството на финансите, заяви в понеделник, че отмяната на „Брекзит“ е „абсолютно“ в „национален икономически интерес“ на Обединеното кралство, като същевременно рекламира усилията на правителството за „рестартиране“ на връзките с Брюксел.

„Ако в даден момент се върнем в Европейския съюз, разбира се, моето лично мнение е, че това е неизбежност“, каза той пред колегите си в Камарата на лордовете.

„Разбира се, Обединеното кралство в един момент ще се върне в Европейския съюз“, подчерта Лорд Спенсър.

Британски министър иска обратно в ЕС

„Междувременно ние правим европейското рестартиране и това е изключително важно за подпомагане на растежа на нашата икономика“, добави той.

Британският премиер Киър Стармър, който е в затруднено положение, обеща да възстанови връзките си с ЕС и да постави Обединеното кралство „в сърцето на Европа“, което подхранва обвиненията от опозицията, че се опитва да премахне „Брекзит“.

Обединеното кралство гласува за напускане на ЕС през 2016 г. след противоречива кампания за референдум, която се фокусира върху контрола върху имиграцията, финансирането на Националната здравна служба на Обединеното кралство и идеята за възстановяване на парламентарния суверенитет. Решението за напускане на ЕС отново се появи в светлината на прожекторите през последните седмици, тъй като висши фигури от Лейбъристката партия се опитаха да разпалят дебата, докато се борят за лидерството в политическата сила.

Хиляди британци на протест в Лондон, искат обратно в ЕС

Говорейки на конференцията „Прогрес“ на Лейбъристката партия миналия месец, бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг нарече вотът за „Брекзит“ „катастрофална грешка“, като обяви, че ще се кандидатира във всяка надпревара за лидерство.

През февруари кметът на Лондон Садик Хан заяви, че Стармър трябва да продължи с рестартирането на връзките с ЕС.

„Брекзит беше най-големият акт на икономическо самонараняване, извършван някога от която и да е държава. Крайната ми цел е да се присъединим отново и мисля, че това ще се случи през моя живот“, каза той.

Думите на Лорд Спенсър Ливърмор бяха засенчени от скандала с убийството студент в Саунтхемптън от имигрант.

Нападателят е излъгал полицаите, дошли на мястото, че е станал жертва на насилие с расистки подбуди, и в резултат полицаите сложили белезници на обления в кръв студент Хенри Новак.

На кадри от полицейска видеокамера се вижда Новак да лежи на улицата. Чува се как той казва: „Намушкан съм, не мога да дишам“ на служител на реда, който му отговаря: „Не мисля, че е така, приятел“ и му слага белезници. Малко по-късно студентът умира от нанесените му рани.

След като беше задържан, извършителят на убийството се призна за виновен и в понеделник бе осъден на доживотен затвор.

Това обаче не успокои общественото недоволство от действията на полицията, която публично призна, че има План за действие по расови въпроси, според който служителите на реда трябва да се отнасят към етническите малцинства по различен начин. Стигна се до сблъсъци между полицаи и протестиращи пред централния полицейски участък в Саутхемптън.

Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди действията на демонстрантите. Тя обвини протестиращите, че „използват тази трагедия, за да подклаждат насилие и безредици“.