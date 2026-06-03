България

Обвиняемият призна за убийството 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

Опечалените близки искат общо 1,8 млн. евро кръвнина

Обновена преди 2 часа / 3 юни 2026, 13:04
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С разпита на 13 от общо 16 призовани свидетели започна делото за убийство на 18-годишната Магдалена Русева в Хасково. Днес бе първото след разпоредителното заседание на процеса по случая от 26 април миналата година.

На подсъдимата скамейка е 18-годишният Иван Костов,  който е обвинен в убийството на приятелката си, която е била и негова съученичка и колежка в питейно заведение, по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. 

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Вечерта преди убийството Магдалена, Иван, който тогава е бил непълнолетен, и друго момче, част от приятелското им обкръжение, били заедно в къщата на дядото на извършителя на ул. „Тимок“. Едното от момчетата си е тръгнало по-рано и жертвата и предполагаемият извършител останали сами.

Тялото на момичето, което бе обявено за издирване същата вечер, бе открито на 30 април в необитаем имот на близката ул. „Амур“ в Хасково. Убийството обаче е станало именно в къщата на дядото на Костов. Магдалена е била удушена с примка - ластик от долнище на анцуг. За да заличи следите си, авторът на престъплението изхвърлил дрехите на жертвата в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, според държавното обвинение.

На мярката за неотклонение спрямо предполагаемия извършител на втори май 2025 година съдът прие, че въпреки че той е непълнолетен по време на извършването на деянието, може да разбира свойството и значението на стореното и да ръководи постъпките си.

Протест пред полицията в Хасково след убийството на Магдалена Русева

Опечалените близки искат общо 1,8 млн. евро кръвнина и възможно най-тежкото възможно по закон наказание за Иван. Както и на разпоредителното заседание, майката на Магдалена - Лидия Трендафилова влезе в съдебната палата с портрета на дъщеря си. Общо 42-ма свидетели са конституирани по делото.

В началото на заседанието подсъдимият призна вината си, но обеща подробни обяснения след изслушването на всички очевидци.

Майката на Магдалена Лидия Трендафилова и пастрокът на Иван Димо Ангелов бяха първите, които застанаха на свидетелската банка. Следващите заседания по делото са предвидени за 15, 16 и 17 юли. 

Източник: БТА, Николай Грудев    
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