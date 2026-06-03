Виктория Силвстед разкри любопитни детайли за живота си с Мелания Тръмп в Париж

В иктория Силвстед пристига в Париж през 90-те години не просто за да покори модните подиуми, но и за да стане част от една тиха, почти кинематографична глава от историята на модата. В скорошен разговор с The Mirror, шведският супермодел си спомни за времето, прекарано с Мелания Тръмп във френската столица – период, в който двете делят общ покрив, преди животът им да поемат по коренно различни пътища.

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Споделената амбиция

Силвстед си спомня с умиление за годините, в които живеят заедно, описвайки бъдещата първа дама на САЩ като сдържана, педантична и силно фокусирана върху кариерата си. Далеч от стереотипния нощен живот, често свързван с младите модели в Париж, и двете жени предпочитат по-спокойно ежедневие, съсредоточено върху работата и самодисциплината.

„Просто бяхме заедно. Много, много се подкрепяхме една друга. Всъщност си стояхме вкъщи през по-голямата част от времето“, споделя Силвстед, подчертавайки силната връзка, оформила съвместното им съжителство.

Сред най-ярките ѝ спомени от този период е стриктният подход на Мелания към фитнеса. Двете живеят на шестия етаж в сграда без асансьор. След лека вечеря, като например салата с риба тон, те редовно тичат нагоре по стълбите като част от импровизирана тренировка. Според Силвстед това отразявало постоянна дисциплина, а не мимолетна мода.

Шведката си спомня и за една голяма естетическа амбиция на съквартирантката си. Мелания силно се възхищавала на София Лорен.

„Искам да бъда като София Лорен...“, казвала тя, разкривайки ранното си очарование от класическата елегантност и италианския блясък.

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Силвстед я описва като изключително мила, здраво стъпила на земята и водена от силна славянска решителност — комбинация, която според нея е помогнала за по-късния ѝ възход. С течение на времето двете губят връзка, тъй като ангажиментите им ги отвеждат в различни посоки — през Ню Йорк, международни кампании и в крайна сметка до брака на Мелания с Доналд Тръмп.

Въпреки това Силвстед определя траекторията на бившата си съквартирантка като „невероятна“ и „сюрреалистична“. По думите ѝ тази трансформация изглежда като написана по сценарий – от скромния споделен апартамент в Париж до Белия дом десетилетия по-късно.

Пътят на модела: От Париж до Ню Йорк

Кариерата на Мелания Тръмп не спира във Франция. През 1996 г. тя напуска Европа и заминава за Ню Йорк, привлечена от бизнесмена Паоло Дзамполи — ход, който бележи началото на нейния възход в американската модна индустрия.

В Манхатън кариерата ѝ се развива светкавично. Тя дефилира на Седмицата на модата, снима престижни рекламни кампании и се появява на кориците на международни издания. Един от най-важните моменти в кариерата ѝ е появата в специалния брой за бански костюми на Sports Illustrated през 2000 г., което сериозно повишава популярността ѝ.

През този период тя получава и виза EB-1, често наричана „виза на Айнщайн“, предназначена за лица с изключителни способности в своята област. Ключовият повратен момент обаче настъпва през 1998 г., когато на бляскаво модно събитие е представена на милиардера Доналд Тръмп. Тази среща променя живота ѝ завинаги, изстрелвайки я в центъра на висшето общество в Ню Йорк.

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Какво казват фотографите за нея?

Освен спомените на Силвстед, няколко фотографи, работили с Мелания в различни етапи от кариерата ѝ, я описват по сходен начин, отбелязвайки, че тя винаги се е отличавала от колежките си.

Стане Йерко, който я открива в Словения през 1987 г., когато тя е едва 16-годишна, подчертава първоначалната ѝ срамежливост, но и забележителната ѝ способност да учи бързо пред камерата. Антоан дьо Басевил пък обръща внимание на нейния изискан и прецизен външен вид, който е контрастирал с прекомерната слабост и разрошения стил, характерни за някои модели от Източния блок по онова време.

В Ню Йорк известният фотограф Антоан Верглас я снима в емблематични фотосесии. Той я описва като изключителен професионалист — сдържана и строго контролираща публичния си имидж, особено по отношение на голите кадри. Верглас също потвърждава, че Мелания е предпочитала уединението пред партитата и нощните клубове.

Днес стилисти и модни експерти са единодушни: ранният опит на подиума е дал на Мелания Тръмп инстинктивно разбиране за естетиката — от перфектната стойка пред камерите до най-малкия детайл в облеклото на една първа дама.