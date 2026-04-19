Свят

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Париж събра лидери от 40 държави на конференция, която официално изключи Вашингтон от планирането в Ормузкия проток. Докато Макрон и Мелони чертаят „трети път“ в геополитиката, Доналд Тръмп атакува съюзниците си в социалните мрежи, наричайки ги „книжни тигри“

19 април 2026, 09:52
Източник: БТА/АП

Ф ренският президент Еманюел Макрон организира в петък конференция по въпросите на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток без участието на САЩ, тъй като дори най-близките европейски партньори на Вашингтон, сред които Германия и Италия, започват открито да се дистанцират от политиката на американския президент Доналд Тръмп, посочва в. "Монд".

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони пристигна облечена в кървавочервен костюм и беше посрещната радушно от домакина. От стъпалата на Елисейския дворец Еманюел Макрон се наслаждаваше на момента: самото присъствие на Мелони в Париж в петък, с цел да съдейства за организирането на "международна мисия", насочена към мирното възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, беше политически сигнал, коментира френският всекидневник.

Франция и Великобритания организират конференция за отваряне на Ормузкия проток

Това беше и декларация за независимостта на Европа от Доналд Тръмп. "Съединените щати бяха информирани за тази среща и им беше съобщено, че не са част от нея", заявиха лаконично от Елисейския дворец, разглеждайки присъствието на германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър като знак за "европейското единство".

Тази конференция, съпредседателствана от Франция и Великобритания, събра лидери от около 40 държави, някои от които чрез видеоконферентна връзка: европейски, но също и азиатски и тихоокеански държави като Япония, Южна Корея и Австралия; държави от Персийския залив като Саудитска Арабия; и държави от Северна и Южна Америка, включително Канада, посочва АНСА. Целта им беше да осигурят мореплаването през протока, който беше блокиран от Техеран след началото на войната, започната от Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари.

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Стармър посочи, че близо 40 страни са изразили готовност да ускорят военното планиране за възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток след края на бойните действия в региона, отбелязва Ройтерс.

Елисейският дворец също така заяви, че целта на срещата е била да се проучи "трети път" в геополитиката: да се обедини група от държави, съсредоточени около Европа, които желаят да се дистанцират от конфронтацията между САЩ и Китай и да потвърдят отново своята привързаност към международното право, което според тях е било нарушено от американския им съюзник. "Ние не сме във война и няма да влезем във война" – такова беше посланието от Париж, като там напълно осъзнаваха, че това ще раздразни американския президент.

Макрон: Първият западен лидер, който говори с иранския президент след конфликта

Тръмп дори призова в петък страните от НАТО "да стоят настрана" от протока, като заяви в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че "те бяха безполезни, когато имаше нужда от тях – книжен тигър!"

Откакто се върна на власт през януари 2025 г., американският президент постоянно изпитва здравината на трансатлантическите отношения, като проявява снизходителност към Русия на Владимир Путин, заплашва суверенитета на Гренландия, безразсъдно налага мита и унижава европейските си колеги, отбелязва "Монд".

Войната в Иран – явно нарушение на международното право и водена без да се информират съюзниците – задълбочи тези разногласия и може да дестабилизира световната икономика за дълго време. "Ставаме очевидци на натрупването на недоверие. Имаше прецеденти и преди Тръмп, като войната в Ирак през 2003 г., но те вече не могат да бъдат преодолени", заяви Аранча Гонсалес, декан на Школата по международни отношения към Университета по политически науки в Париж и бивш испански външен министър.

„Не са нито елегантни, нито уместни“: Макрон отговори на Тръмп за шегите за брака му

Най-атлантически настроените държави, като Италия и Германия, първоначално не изразиха несъгласието си с правителството на Тръмп, преди да повторят една и съща теза: "Това не е нашата война", което разгневи американския президент. Заплахите и обидите на Тръмп обаче изглежда оказват само ограничен ефект върху европейските лидери, които все по-ясно осъзнаваха нарастващата непопулярност на "тръмпизма" от тяхната страна на Атлантическия океан. "По отношение на Иран сгрешихте", дръзна да каже германски министър на американския си колега по време на посещение във Вашингтон в средата на април.

След като дълго поддържаше близки отношения с Тръмп, Мелони нарече "неприемливи" атаките му от 13 април срещу папа Лъв XIV, след като папата изрази своето несъгласие с последните американски военни начинания. "Мелони винаги е искала да бъде мост между Европа и САЩ, но в Италия атаките срещу Ватикана се възприемат като рана; това е национален шок", обясни Марк Лазар, професор в Университета "Луис" в Рим.

Зад кулисите европейците вече обмислят начини да следват собствен курс, дори ако това означава да се дистанцират от САЩ. Пълно изтегляне на САЩ от НАТО не изглежда вероятно в краткосрочен план. През февруари обаче генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че организацията трябва да бъде "по-силно ръководена от Европа". А през март Франция подчерта важността на сътрудничеството с Европа в областта на ядреното сдържане. 

Старата любов ръжда не хваща: Дипломатическите отношения между Макрон и Тръмп

Това дистанциране не означава, че Европа е готова да се раздели по взаимно съгласие с Вашингтон. Дипломати заявяват, че Европа е далеч от това да може да се защитава сама. "Ако оставим емоциите настрана, текущите събития показват отслабване на САЩ, което не е в интерес на Европа", обясни Маркус Цинер, експерт в Германския фонд "Маршал". Голисткият натиск на Франция за европейска стратегическа автономия се посреща с предпазливост от партньорите ѝ, посочва "Монд".

"Отношенията между Европа и САЩ се развиват. Европейските държави реагират на този нов контекст според собствената си история и интереси", заяви Кирсика Лехто-Асикайнен, посланик на Финландия в Париж. Коментарът на германския канцлер в петък, че би било "желателно" САЩ да участват в мисията в Ормузкия проток, показа, че тази предпазливост остава и че никой не иска да се конфронтира с Тръмп.

Франция, Германия и Великобритания също така се въздържаха да изразят недоволство от факта, че бяха изключени от ядрените преговори с Иран, които Белият дом превърна в споразумение за прекратяване на огъня с Техеран. Европейците не възлагат големи надежди на подобна "сделка", която е толкова желана от Тръмп, но се надяват да допринесат, във втория етап, за по-дълги и по-технически ориентирани преговори с Иран, към които Белият дом проявява недостатъчно търпение. Това, разбира се, може да се случи, ако Вашингтон им позволи да го направят.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
Ормузки проток Свобода на корабоплаването Европейска независимост Еманюел Макрон Доналд Тръмп Отношения САЩ-Европа Война в Иран Геополитика Европейско единство НАТО
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Как да разберем, че кучето ни е болно

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Партията на Петер Мадяр печели 141 места и поема пълен контрол върху парламента

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

Той даде своя вот в 66 СУ „Филип Станиславов“ в София

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

Инцидентът е станал в района на Суворово

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Технологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos

Днес в София Румен Радев гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Политическият лидер определи изборите като решаващи за справяне с влиянието на олигарсите и призова сънародниците ни у нас и в чужбина да упражнят правото си на глас

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Роузи Хънтингтън-Уайтли заслепи Ню Йорк на събитие на Tiffany & Co. след луксозна семейна ваканция с Джейсън Стейтъм в Турция.В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

Столетникът стартира деня си с интернет и проявява засилен интерес към изкуствения интелект

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Седмицата започва с рязка промяна – температурите падат до 10 градуса, а в отделни райони на страната се очакват слани и интензивни пролетни валежи

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Дистанционно гласуване в България: Защо посещението на избирателната секция остава единственият начин да упражните вота си

Трагичната легенда за Мария Стюарт: Кралицата, която бе пионка в играта на власт

Мария Стюарт – мъченица за католиците и еретик за англиканите – прекарва целия си живот не като дете или жена, а като политически инструмент в ръцете на великите сили

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

Холивудският елит и технологични магнати като Бил Гейтс и Тим Кук се събраха в Санта Моника за наградите „Пробив“. Събитието, известно като „Оскарите за наука“, отличи най-големите умове на планетата с призове на обща стойност над 15 млн. долара

Млад мъж е загинал на връх Ком, ударила го е мълния

<p>ФБР започва разследване по случая с изчезналите учени</p>

Изчезналите учени на САЩ: Тръмп активира ФБР по случая

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви в петък, че администрацията на Тръмп работи с ФБР и други федерални агенции, за да прегледа нарастващия брой случаи, включващи американски учени, които са изчезнали или са починали, и да установи дали някой от случаите може да е свързан

Николай Попов упражни правото си на глас

Той даде своя вот в 95 СУ “Проф. Иван Шишманов“ в София

12 досадни неща, които правят всички котки

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

„Тренд” обяви избирателната активност към 10:00 ч.

Сигнал за купуване на гласове край Лом

