Русия призна, че нейният изкуствен интелект изостава технологично, но залага на "традиционните ценности"

Р усия популяризира модел на „суверенен“ изкуствен интелект сред държавите от Глобалния юг, като предлага системи, съобразени с държавната политика, на правителства, които са предпазливи към практиките за поверителност и контрола върху съдържанието при западните големи езикови модели.

Това съобщава The Moscow Times на 3 юни, позовавайки се на интервю на Александър Ведяхин, първи заместник-председател на управителния съвет на Сбербанк, най-голямата банка в Русия и един от водещите местни разработчици на изкуствен интелект. Интервюто е дадено пред агенция Reuters в навечерието на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Русия изостава от Съединените щати и Китай в глобалната надпревара за развитие на изкуствения интелект. Сбербанк и технологичната компания Yandex разработват своите водещи големи езикови модели: GigaChat и YandexGPT.

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Според Ведяхин редица „приятелски“ държави проявяват интерес към системи, обучени върху местно съдържание и отразяващи собствените им традиции и ценности.

„Това, което сме предлагали и ще продължим да предлагаме, е създаването на суверенни модели за партньори и заинтересовани страни“, заяви Ведяхин.

„Получавахме предложения: инсталирайте го, елате при нас, готови сме да платим“, добави той.

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В същото време руският банкер призна, че тези системи първоначално ще изостават от световните лидери.

„Да, в началото ще бъдат по-бавни и в някои отношения няма да бъдат толкова умни като Anthropic, Grok или DeepSeek, но ще съответстват на традиционните ценности“, каза Ведяхин.

По думите му GigaChat е достъпен за обществено ползване с отворен код, а партньорите на Сбербанк могат самостоятелно да го изтеглят. Основният проблем обаче е липсата на специалисти, които да конфигурират и обучат модела така, че да не генерира съдържание, считано за нежелано в съответната държава.

„Това е високоинтелектуална работа, превръщането на един суров продукт в модел, от който конкретна държава се нуждае, само по себе си е мащабен информационен проект“, обясни той.

„Има сериозно търсене именно от Глобалния юг и от страни, които искат, но не могат да си позволят да разработят собствен суверенен изкуствен интелект.“

Миналата седмица руският президент Путин заяви, че Русия е сред трите държави в света, способни да разработват собствени модели на изкуствен интелект за чувствителни сфери като държавното управление и отбраната.

По време на посещението на Путин в Китай през май ръководителят на Сбербанк Херман Греф е обсъдил възможността за закупуване на китайски чипове за работа с GigaChat. Причината е, че западните санкции продължават да ограничават достъпа на Русия до модерни чуждестранни технологии и хардуер.

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ЮВедяхин отказа да разкрие подробности за разговорите, като ги определи като търговски преговори.

Той посочи и софтуерната платформа CUDA на NVIDIA като сериозна пречка за новите участници на пазара. Според него тя вече се е превърнала в индустриален стандарт, върху който се изграждат съществуващите големи езикови модели, и конкурираща се платформа трудно би могла да я измести.

Ведяхин прогнозира, че бъдещето принадлежи на по-малки и специализирани модели, които използват по-малко ресурси. По негови думи GigaChat Ultra разполага с над 700 милиарда параметъра, но потребителите се интересуват повече от решаването на конкретни задачи на ясна цена, отколкото от самия брой параметри.

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„Следващата стъпка е компресирането на моделите“, смята той.

Опитите на Москва да демонстрира технологична самостоятелност в областта на изкуствения интелект обаче многократно се сблъскват със зависимостта на страната от чуждестранни технологии.

Първият официално регистриран AI асистент за държавни служители в Русия, който наскоро беше включен в националния регистър на софтуера, се оказа базиран на платформи с отворен код, разработени от американски програмисти. Сред тях са системата за генериране на текст Ollama и проектът за бази данни ChromaDB.