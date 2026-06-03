България

Защо Радев няма да купи нови ракети за изтребителите F-16

Стоянов: Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година

3 юни 2026, 16:21
Защо Радев няма да купи нови ракети за изтребителите F-16
Източник: БТА

Б ългария няма да закупува нови ракети за изтребителите F-16, въпреки че Съединените щати са одобрили евентуална продажба на въоръжение за близо 1 млрд. долара. Това съобщи министър-председателя Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но преди да си тръгне източиха хазната, така че ракети няма да купуваме“, заяви Радев.

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Същата позиция изрази и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който подчерта, че към момента няма осигурено финансиране за подобно придобиване.

„Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година за закупуването на такъв брой ракети за F-16“, заяви Стоянов.

По думите му България няма и необходимост от толкова голямо количество ракети, а решението на Конгреса на САЩ представлява единствено разрешение за потенциална продажба.

На 1 юни от САЩ беше съобщено, че е одобрена възможна продажба на допълнително въоръжение за българските изтребители F-16 Block 70 на стойност 957 млн. долара.

Според публикуваното уведомление до Конгреса на САЩ пакетът включва 125 ракети „въздух-въздух“ AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за насочването им, четири ракети AIM-9X Block II за близък въздушен бой, както и съпътстващо оборудване, логистична поддръжка, софтуер и техническо обслужване.

От американската Агенция за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA) посочват, че новото въоръжение ще повиши способностите на бъдещата българска ескадрила F-16 Block 70 и ще подобри възможностите за изпълнение на задачи по въздушен суверенитет и съвместни операции в рамките на НАТО.

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Одобрението представлява разрешение за евентуална бъдеща сделка, а не окончателен договор за покупка.

Ако бъде реализирана, сделката ще увеличи общата стойност на програмата за придобиване на самолети F-16, въоръжение и поддръжка за България до около 2,63 млрд. долара.

Програмата за модернизация на българските Военновъздушни сили започна през 2019 г., когато България подписа договор със САЩ за първите осем изтребителя F-16 Block 70 на стойност 1,3 млрд. долара. Пакетът включваше обучение на пилоти и технически състав, логистична поддръжка и допълнително оборудване. Самолетите вече са доставени в България и преминават процедури по техническо и летателно приемане.

През 2022 г. страната одобри покупката на още осем самолета F-16C/D Block 70 за близо 1,3 млрд. долара. Очаква се доставката на втората партида да се забави с поне една година спрямо първоначалния график.

Паралелно с придобиването на самолетите България инвестира средства в модернизацията на авиобаза „Граф Игнатиево“, изграждането на необходимата инфраструктура и осигуряването на допълнително оборудване за експлоатацията на новите изтребители.

Източник: БГНЕС    
България F-16 въоръжение Румен Радев Димитър Стоянов
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Защо Радев няма да купи нови ракети за изтребителите F-16

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