Свят

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Иранският посланик в Индия Мохамад Фатхали е бил извикан в индийското външно министерство, където се е срещнал с министъра на външните работи на страната Викрам Мисри

18 април 2026, 20:22
Източник: БТА/АР

Д ва плавателни съда, плаващи под индийски флаг и превозващи суров нефт, са били атакувани днес, докато са се опитвали да преминат през Ормузкия проток, съобщи Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс.

Иранският посланик в Индия Мохамад Фатхали е бил извикан в индийското външно министерство, където се е срещнал с министъра на външните работи на страната Викрам Мисри.

Мисри подчерта, че Индия е разтревожена заради нападението срещу двата кораба, плаващи под индийски флаг в Ормузкия проток.

Министърът настоя също така иранския посланик да уведоми властите в Техеран относно становището на индийската страна и призова Иран да започне отново да улеснява в най-кратки срокове безопасното преминаване на кораби през протока, чиято крайна дестинация е Индия.

Източник: Николай Джамбазов/БТА    
Нападение над кораби Индийски флаг Ормузки проток Суров нефт Външно министерство на Индия Ирански посланик Дипломация
Последвайте ни

biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 1 час

Висш активист е обвинен в сексуално насилие над доброволци по време на мисия към Газа, докато критици определят плаването като скъпо „парти в морето“, което не помага на палестинците

Свят Преди 2 часа

Светият отец също така осъди „социалните и природни бедствия“, свързани с „логиката на експлоатацията“ на материалното богатство

България Преди 5 часа

Стилияна Николова се окичи с бронз в многобоя с общ сбор от 114.050 точки

България Преди 5 часа

На 19 април ще се проведат осмите предсрочни парламентарни избори в България

България Преди 7 часа

Срещата бе във връзка с подготовката и организацията на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г.

Парламентарни избори Преди 7 часа

Вижте в кои часове можем да упражним правото си на вот на 19 април

Парламентарни избори Преди 7 часа

Студенти и парламентарен вот: Как да гласувате в града, в който учите, ако имате електронна книжка

Парламентарни избори Преди 7 часа

Списък на заличените лица: Кога и защо името ви може да отпадне от предварителния избирателен списък

Николай Младенов

Свят Преди 7 часа

По думите му в момента се провеждат изключително “чувствителни” дискусии, които изискват значително време и максимална сериозност

Свят Преди 7 часа

Холивудската звезда Кристина Апългейт води мъчителна битка с множествената склероза. След скорошна хоспитализация близките ѝ споделят за „адската реалност“ и борбата ѝ за всеки нов ден, докато тя остава безпощадно откровена за болката си

Любопитно Преди 7 часа

Кралицата на попа Мадона се завърна триумфално на фестивала Coachella 20 години по-късно! Легендата се присъедини към Сабрина Карпентър за зрелищно шоу, изпълнявайки вечните хитове „Vogue“ и „Like A Prayer“ и загатвайки за нов албум

Свят Преди 8 часа

Бразилецът, известен с прозвището "Святата ръка“ оставя след себе си едно от най-внушителните индивидуални наследства в историята на играта

Свят Преди 8 часа

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Алианса

България Преди 9 часа

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му

Отиде си легенда на френското кино - Натали Бай

Свят Преди 10 часа

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято

Свят Преди 10 часа

По първоначална информация няма жертви

Всичко от днес

От мрежата

