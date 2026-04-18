Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Д ва плавателни съда, плаващи под индийски флаг и превозващи суров нефт, са били атакувани днес, докато са се опитвали да преминат през Ормузкия проток, съобщи Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс.

Иранският посланик в Индия Мохамад Фатхали е бил извикан в индийското външно министерство, където се е срещнал с министъра на външните работи на страната Викрам Мисри.

Напрежение в Ормузкия проток: Индия успя да прекара газови танкери след разговори с Техеран

Мисри подчерта, че Индия е разтревожена заради нападението срещу двата кораба, плаващи под индийски флаг в Ормузкия проток.

Министърът настоя също така иранския посланик да уведоми властите в Техеран относно становището на индийската страна и призова Иран да започне отново да улеснява в най-кратки срокове безопасното преминаване на кораби през протока, чиято крайна дестинация е Индия.