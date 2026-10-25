Доклад: Кушнер тайно управлявал милиарди долари от фондове на Саудитска Арабия и ОАЕ по време на първия мандат на Тръмп

Според разследване на Vanity Fair Джаред Кушнер е получил достъп до около 2 млрд. долара от структури, свързани с ОАЕ и Саудитска Арабия, по време на първия мандат на Тръмп.

Публикацията твърди, че средствата са преминавали през сметки в ОАЕ, Израел и Кипър, а част от тях може да са били предназначени за лична облага.

Ако твърденията се потвърдят, Кушнер може да е нарушил американските правила за деклариране на финансови интереси и законите срещу подкупите.

Къшнър в Залива: дипломация или осигуряване на изход за Тръмп

Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, тайно е получил достъп до около 2 милиарда долара от правителствата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия по време на първата администрация на Тръмп в замяна на прокарването на техните политически интереси във Вашингтон. Това се твърди в разследваща публикация на списание Vanity Fair, публикувана на 23 октомври.

Според материала нидерландското правителство е хакнало iPhone-а на Кушнер с помощта на руски разузнавател, който е дезертирал, след като пътувал до Великобритания за шпионска мисия, пише The Cradle .

Чрез проникването в телефона нидерландското разузнаване успяло да вижда екрана, докато Кушнер осъществявал достъп до банкова сметка в ОАЕ. В нея били постъпили стотици милиони долари от сметка, свързана с правителството на Азербайджан, известно с прането на пари.

Според публикацията депозитът от 750 милиона долара произхождал от лидера на ОАЕ Мохамед бин Зайед (MbZ) и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман (MbS). Кушнер използвал средствата, за да извършва преводи към различни лица, сред които „военачалник, наемник и бивш наемен убиец“.

Сметката била в Първа банка на Абу Даби (First Abu Dhabi Bank), под надзора на брата на MbZ, Тахнун бин Зайед, който бил председател на управителния съвет на банката.

„Джаред търсеше преки пътища в дипломацията си“, заявил пред Vanity Fair източник, запознат със сделката между ОАЕ и Кушнер.

Източникът разговарял с високопоставени представители на ОАЕ и Израел за тайните финансови отношения между Кушнер, ОАЕ и Саудитска Арабия.

“In late spring 2020, a source I knew to be reliable called me with a story,” writes Matthew Cole. “The Dutch government had hacked into Jared Kushner’s phone and monitored him as he accessed a Dubai-based bank account. What was odd, the source said, was that the money in the account—hundreds of millions of dollars—had come from a bank in Azerbaijan. Most importantly, Kushner appeared to have transferred significant amounts of money from the Dubai account to other individuals, including a warlord, a mercenary and a one-time hit man. The story sounded preposterous, I told my source. And yet. Six months later, I found myself speaking with someone else about the UAE government and their use of mercenaries in conflicts around the Middle East and Africa when I asked, on a whim, whether they knew anything about Kushner and bank transfers from a UAE account. My acquaintance grew quiet. Then they replied, ‘Yes.’” Kushner’s lawyer denied the bank account existed. Read an exclusive excerpt from Cole’s book, ‘Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East’: https://t.co/PRoWgY5pSo — VANITY FAIR (@VanityFair) October 22, 2026

„Джаред обещал на MbZ, че ще прокарва неговата програма пред Тръмп, ако участват във фонд. Той искаше нормализиране на отношенията с Израел, за да може бизнесът да потръгне.“

Въпреки че Кушнер имал достъп до сметката, тя не била негова собственост.

Вместо това сметката била регистрирана на името на благотворителна организация, фондацията „Уатани Ал Емарат“ (Watani Al Emarat Foundation), и се управлявала от Дерар Белхул ал-Фаласи, който бил приятел с един от най-близките приятели и съветници на MbZ.

„Благотворителната организация била използвана като прикритие за прехвърляне на средства в подкрепа на тайните военни и разузнавателни операции на страната в чужбина“, пише Vanity Fair. Тя служела като „удобно прикритие за финансиране на тайните войни на MbZ и брат му“.

Тъй като Кушнер работел като съветник на президента Тръмп, федералните разпоредби и Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) изисквали от него да декларира достъпа си до сметката. Ако не го е направил, това би означавало, че може да е нарушил американското законодателство.

MbZ внесъл още 1 милиард долара в отделна сметка за Кушнер, този път в Централната банка на Израел, която изглеждала като държавна сметка.

Не е ясно как Кушнер е използвал парите, които ОАЕ депозирали в израелската сметка за него. Според източник, разговарял със списанието обаче, „средствата били предназначени за лична облага на Кушнер“.

VIDEO | 'Jared Kushner is on the Saudi payroll for $2 billion dollars.' At a campaign rally in Augusta, Georgia, on 19 April, Jon Ossoff accused Jared Kushner of being “on the Saudi payroll” through a $2 billion investment and criticized what he described as conflicts of interest in US policy in West Asia. Ossoff, a Democratic senator from Georgia, framed his remarks as part of a broader attack on corruption tied to US President Donald Trump and his family, including business dealings in the Gulf. — The Cradle (@TheCradleMedia) April 21, 2026

За да бъдат прехвърлени парите, било необходимо прякото одобрение на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според публикацията Кушнер предавал съобщения на Нетаняху чрез посланика на САЩ в Израел Дейвид М. Фридман, който често се срещал с израелския премиер.

Като се държали в Централната банка на Израел, „би било трудно, ако не и невъзможно, плащането от MbZ към Джаред да бъде проследено“.

Според публикацията Кушнер прехвърлил голяма част от милиарда долара по банкови сметки в Кипър, преди впоследствие да премести средствата другаде.

Кушнер и MbZ създали и трета сметка, в която да постъпват плащания от ОАЕ към Израел за отбраната му в случай на мащабна иранска военна атака.

„Като му предоставяли достъп до около 2 милиарда долара, независимо от начина, по който са били използвани парите, MbZ и MbS плащали за влиянието му в правителството на САЩ“, заключава Vanity Fair.

Ако това е така, Кушнер се е превърнал в агент на чужда сила, което би трябвало да декларира пред Министерството на правосъдието на САЩ.

Освен това, ако Кушнер е обещал нещо на MbZ и MbS в замяна на предложените от тях средства, дори само да разговаря с президента Тръмп, той може да е нарушил федералните закони на САЩ срещу подкупите.