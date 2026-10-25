Принц Уилям: Исках да бъда полицай, а след това и диджей - бях „DJ Xara“

П реди костюмът, титлата и безкрайната поредица от официални кралски задължения да превземат живота му, принц Уилям е имал няколко изненадващо обикновени – и малко комични – резервни плана.

По време на неочаквано гостуване в „Шоуто на Грейъм Нортън“ заедно с Кейт Бланшет, Хана Уадингам и Робърт Ъруин, принцът на Уелс повдигна завесата около това какъв е искал да стане. Когато Нортън го попита дали някога е мечтал за стандартна работа с работно време от 9 до 5, Уилям призна, че първоначалният му импулс е бил да влезе в правоохранителните органи.

Hilarious moment Prince William reveals he dreamt of being a DJ https://t.co/ywOPXWDutG — The Sun (@TheSun) October 24, 2026

„Когато бях по-малък, наистина исках да стана полицай“, сподели той с усмивка. „Мислех, че от мен би станал добър полицай.“, добавя той.

Оказва се обаче, че желанието за носене на палка не е било единствената му преходна фаза. Скоро след това той призна за друго, далеч по-нетрадиционно амбициозно намерение, което хвана публиката напълно неподготвена: кратък опит да пробие в музиката.

„Минах през период, в който исках да бъда диджей, което не се разви много добре“, призна Уилям. Той дори си бил измислил псевдоним. „Измислих си име... Наричах се DJ Xara, с „Х“. Не беше добро.“

Stick to the day job, Wills! Moment royal tried his hand at DJing... only for Kate to prove she had a natural talent for it - after Prince said he once dreamt of being behind the decks https://t.co/3d6FWQRcd0 — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2026

Извън отдавна изоставените си диджейски мечти, Уилям сподели и бързи подробности за любимите си екранни продукции. Той изрази голямо признание към Кристофър Нолан, отбелязвайки, че психологическата дълбочина на трилогията за „Черния рицар“ е точно по неговия вкус. Що се отнася до телевизията, той призна, че цялото му домакинство е напълно пристрастено към риалити формата „The Celebrity Traitors“, като добави, че Шарлот и Луи отказват да изпуснат епизод.

По-лекoто послание на разговора бе загрявка за истинската му мисия в предаването: да повиши обществената информираност за наградата „Earthshot“. Уилям обясни, че се е изморил от безкрайния мрачен и песимистичен разказ около климатичните промени. Той е създал инициативата, за да пренасочи глобалния разговор далеч от тревожността и към реални, работещи решения.