Д емократите в САЩ започнаха официално разследване за импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп заради твърденията, че е потърсил помощ от чужда страна, за да навреди на политически съперник, съобщава Би Би Си (BBC).

Топ демократът Нанси Пелоси заяви, че президентът „трябва да носи отговорност”. Самият Тръмп отрича да е правил нещо неуместно и нарече случващото се „лов на вещици”. Въпреки, че има силна подкрепа за импийчмънт от страна на демократите, ако разследването продължи, то е малко вероятно да премине през контролирания от републиканците сенат.

Искрата беше запалена, след като разузнавач е подал

официална жалба срещу Тръмп за телефонен разговор с украинския му колега Володимир Зеленски.

Какво точно са си казали двамата остава неясно, но демократите обвиняват Тръмп, че е заплашил да откаже военна помощ, за да принуди Украйна да разследва обвиненията в корупция срещу бившия вицепрезидент Джо Байдън и неговия син Хънтър.

Доналд Тръмп призна, че е обсъждал Джо Байдън със Зеленски, но каза, че само се е опитвал да накара Европа, да засили съюза си със САЩ, заплашвайки да откаже военна помощ.

Какво каза г-жа Пелоси?

Нанси Пелоси заяви, че Доналд Тръмп е извършил „нарушение на закона” и нарече действията му „нарушение на конституционните му отговорности”. „Тази седмица президентът призна, че е помолил президента на Украйна да предприеме действия, които биха му били от полза в политиката”, каза тя и добави: „Президентът трябва да носи отговорност”.

Като председател на Камарата на представителите на САЩ г-жа Пелоси е най-високопоставеният демократ. Досега тя не подкрепяше призивите на либералите за опит да бъде отстранен от поста му президентът на републиканците, тъй като такъв опит може да засили подкрепата за него.

Самият Джо Байдън отрече неправомерни действия и също подкрепи процедура по импийчмънт, освен ако американският държавен глава не сътрудничи на разследванията.

Импийчмънт на Тръмп „би било трагедия”, казва Джо Байдън. „Но трагедия на създаването му”, каза още той. Байдън е водещият претендент за президентския пост в САЩ на изборите през 2020 г.

Как отговори Доналд Тръмп?

В серия от постове в социалната мрежа Туитър заяви, че демократите „нарочно са съсипали и унижили” пътуването му до Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН „с още новини за скапан лов на вещици”. „Те не са виждали стенограма от разговора (бел. ред. със Зеленски). Тотален лов на вещици!”, добави той.

Тръмп обеща да публикува в сряда стенограмата от разговора си с президента на Украйна, за да покаже, че е „напълно уместен”.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....