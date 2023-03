Силна буря и наводнения в Калифорния, има жертви

Н ай-малко двама души загинаха, след като Калифорния бе връхлетяна от първата от две прогнозирани силни бури. Стихията наложи издаване на множество заповеди за евакуация на хора заради прелели реки и силни дъждове, изсипали се, след като преди това в югозападния американски щат се беше образувала почти рекордна снежна покривка, предадоха агенциите.

Raging floodwaters encircled homes by Kern River, California, with the area under flash flood alert and an evacuation order https://t.co/3FyRHdHe6K pic.twitter.com/96pRi7a4Vz — Reuters (@Reuters) March 11, 2023

Човек с неустановена самоличност

е намерил смъртта си, след като като е рухнала част от покрива на склад в Оукланд, съобщиха властите. Става дума за работник в обекта, а при злополуката е ранен най-малко един негов колега.

Засега щатските власти не потвърждават подробностите около смъртта на втората жертва.

Техен представител поясни, че близо 9400 души в цяла Калифорния са получили нареждане да се евакуират, а около 54 000 са без електричество.

Властите са привели в готовност автомобили с висока проходимост,

спасително-издирвателни и противопожарни екипи и друг ресурс за евентуално справяне с последствията от бедствието в районите с най-голяма опасност от наводнение заради придошли реки.

Президентът на САЩ Джо Байдън одобри искане на губернатора Гавин Нюсъм за обявяване на частично бедствено положение,

което ще позволи щатските власти да получат помощ от федералното правителство, включително от министерството на вътрешната сигурност и Федералната служба за реакция при бедствия и аварии.

The strong atmospheric river streaming into California has origins all the way from the tropics south of Hawaii.



A true Pineapple Express. pic.twitter.com/w5vVyZpQYg — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) March 10, 2023

Нюсъм обяви бедствено положение в 34 окръга

и задейства калифорнийските подразделения на Националната гвардия, както и други структури за справяне с последиците от бурята.

"Калифорния използва всяко средство, с което разполагаме, за да защити населението от тежките бури, връхлетели щата ни",

каза той. "В тези опасни и предизвикателни условия е изключително важно калифорнийците да останат бдителни и да следват указанията на местните власти."

Към петък сутринта бурята

"Ананасов експрес" (Pineapple Express), която събираше топла, субтропична влага над Хаваите - връхлетя няколко населени места, докато се придвижваше от централното крайбрежие на Калифорния към южните склонове на планината Сиера Невада.

"Това е безпрецедентно по мащабите си, невиждано за последните няколко десетилетия метеорологично явление",

каза на брифинг Крис Матарочия от Националната метеорологична служба на САЩ. "Ще има наводнения в зони, които обикновено остават незасегнати от подобни бедствия. Затова всеки трябва да е готов. В съчетание със снеготопенето водите на река Кингс и по-малки реки като Мил Крийк ще се покачат до невъобразими равнища."

Предвижданията са за преливане на речни системи в най-малко 13 района на щата,

а под засилено наблюдение за опасност от преливане са общо близо 30 речни системи.