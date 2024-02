Илон Мъск е номиниран за Нобелова награда за мир

И лон Мъск е номиниран за Нобеловата награда за мир като „твърд привърженик на свободата на словото“, присъединявайки се към природозащитници, журналисти, религиозни лидери и политически активисти в изключителна група от най-изтъкнатите световни актьори за промяна.

Мариус Нилсен, депутат от Норвежката либертарианска партия на прогреса, твърди, че е издигнал собственика на "X" и основател на Tesla за неговата „непоколебима защита на диалога, свободата на словото и даването на възможност за изразяване на възгледи“ в „непрекъснато по-поляризиран свят“.

Elon Musk is nominated for Nobel Peace Prize by Norwegian MP who praises him for being a 'stout proponent of free speech' and 'enabling' Ukraine to communicate after Russia's invasion https://t.co/xYKCDO3Kak pic.twitter.com/u1mcBCHcSs