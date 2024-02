Нюралинк разкрива своя успех: Пациент управлява мишка с мисъл

П ървият човешки пациент с имплантиран мозъчен чип от "Нюралинк" (Neuralink) изглежда се е възстановил напълно и е в състояние да управлява компютърна мишка, използвайки мислите си, каза основателят на стартъп компанията Илон Мъск, цитиран от Ройтерс.

"Има добър напредък и изглежда пациентът се е възстановил напълно, без неблагоприятни ефекти. Пациентът е в състояние да движи мишка по екрана само с мисъл", съобщи Мъск в социалната медийна платформа "Екс", известна преди като "Туитър".

Предприемачът каза още, че "Нюралинк" сега се опитва да получи от пациента възможно най-много кликвания с бутона на мишката.

От компанията не са отговорили веднага на искането на Ройтерс за повече подробности.

"Нюралинк" успешно имплантира чип на първия си пациент миналия месец, след като през септември получи одобрение за набиране на хора за изпитвания.

