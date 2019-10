Идея за възстановяването на Нотр Дам може да предизвика екокатастрофа

Д ървета от обширна подводна гора в Гана може да бъдат използвани за възстановяване на катедралата Нотр Дам след огромния пожар през април.

Масивни тропически дървета са потопени под езерото Волта още от 1965 г., когато строителството на язовир Акосомбо наводнява част от басейн на река Волта.

Компания в Гана, която се е договорила с държавата за събиране на тези дървета, смята, че използването им за възстановяването на Нотр Дам е по-екологично, отколкото отсичането на нови.

Експерти обаче смятат, че такова решение ще има катастрофални последици за екосистемата.

Според доклад, публикуван в Environmental Health Perspectives, изваждането на дърветата от езерото в Гана може да замърси водата с утайка, като по този начин се блокира светлината, необходима на водните организми да оцелеят.

Дърветата също осигуряват местообитание за риби и други диви животни. Взимането им може да наруши екологията на езерото, като по този начин застраши търговията с риба в Гана – прехраната на близо 300 000 семейства.

Notre-Dame: How an underwater forest in Ghana could help rebuild a Paris icon https://t.co/KQcC4zIjv0 pic.twitter.com/uH5l5O8RJm