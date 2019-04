П ожар избухна в една от най-известните забележителности във френската столица Париж катедралата Нотр Дам, съобщи Би Би Си (BBC).

Причината за пожара засега не е ясна,

но представители на властите твърдят, че може да е свързан с обновлението на емблематичната катедрала.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ ПОЖАРА

Горната част на 93-метровата кула на катедралата се срути, вероятно от пламъците. Миналата седмица 16 статуи, разположени около тази кула-стрела, бяха свалени зрелищно с помощта на огромен кран, за да бъдат поверени на ателиета, в които да бъдат реставрирани. По време на тази операция 100-метровият кран в продължение на 10 часа сваляше една по една 16-те медни статуи, изобращяващи 12 апостоли и 4 евангелисти.

Част от покрива също е рухнал, предаде агенция Ройтерс (Reuters). "Всичко започна да се срива", казал полицай от мястото на събитието пред агенцията.

Говорител от катедралата заяви, че цялата сграда "гори".

"Нищо няма да остане",

добавил той.

7 centuries of history going down in flames #NotreDame pic.twitter.com/INPObISSKZ

Снимки в социалните мрежи показват стълбове от дим, които се издигат над 850-годишната готическа сграда. В ход е голяма операция за справяне с пожара, който избухна в понеделник следобед. Района около сградата в центъра на Париж е отцепен.

Миналата година католическата църква във Франция отправи спешен призив за средства за спасяването на катедралата, която е започнала да се разпада.

Френският президент Емануел Макрон отмени планираната си реч пред нацията, съобщиха от Елисейския дворец. Той заяви, че мислите му са с "всички католици и всички французи".

"Както всички мои сънародници, аз съм много тъжен, виждайки тази част от нас да гори".

Кметът на Париж Ан Идалго описа случващото се като "ужасен пожар" и призова хората да не навлизат в зоната, отцепена от пожарникарите, за да се гарантира безопасността им.

Американският президент Доналд Тръмп предложи, че са необходими "може би летящи водни танкери" за справянето с пламъците. Той призова да се действа бързо.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!