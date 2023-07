Япония очаква одобрение да изхвърли 1,3 милиона тона радиоактивна вода в океана

Я пония ще получи днес окончателен доклад от надзорния орган на ООН, който се очаква да одобри плана за изпускането на радиоактивна вода в океана през следващите 30-40 години от сериозно повредената от цунами атомна електроцентрала "Фукушима", съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси започна днес своето четиридневно посещение в страната. Той ще се срещне с министър-председателя Фумио Кишида и ще представи резултатите от двугодишния преглед на безопасността.

Досега всички междинни оценки на МААЕ са били положителни и в окончателния доклад се очаква да бъде посочено, че плановете за вземане на проби, резултатите от изследванията и мониторинга на водата, свързани с изпускането, са адекватни и отговарят на международните изисквания, отбелязва АП.

Япония все още не е посочила точна дата, на която ще започне изпускането на радиоактивната вода, в очакване на окончателните резултати на МААЕ и официалното одобрение от страната на националния ядрен регулатор "Токио електрик пауър къмпани" (Tokyo Electric Power Company - TEPCO). Окончателното становище на регулаторния орган може да бъде издадено още тази седмица.

Планът на правителството обаче срещна ожесточена съпротива от някои съседни държави, в това число Южна Корея, тихоокеанските островни държави и най-вече от страна на Китай, който го нарече "безотговорен и непопулярен" и потенциална заплаха за хранителната и екологична безопасност.

Чрез посолството си в Япония Пекин отново се противопостави на плана, като заяви, че докладът на МААЕ не може да бъде "пропуск" за изпускането на водата и призова за неговото прекратяване. Японското министерство на външните работи заяви, че е направило многократни опити да обясни на представителите на Пекин научните основания за позицията на Токио, но предложенията му са били пренебрегнати.

Местните японски рибарски общности също се опасяват от риск за репутацията си и по-нататъшната загуба на бизнес.

По-късно днес Гроси ще посети на място АЕЦ "Фукушима", която бе сериозно повредена и понесе значителни щети при при мощно земетресение и последвало цунами през 2011 г., припомнят агенциите.

За да намали безпокойството в намиращите се в близост държави, се очаква след посещението си в Япония генералният директор на МААЕ да се отправи към Южна Корея, Нова Зеландия и островите Кук, където да разсее съмненията около изпускането на радиоактивна вода.

Япония планира да изхвърли около 1,3 милиона тона вода, използвана при охлаждането на турбините в атомната електроцентрала.

Водата е филтрирана, за да се отстранят от нея повечето радиоактивни елементи като тритий - изотоп на водорода, който трудно се отделя от нея. Преди да бъде изпусната в Тихия океан, пречистената вода ще бъде разредена до нива, които са много по-ниски от международно одобрените нива на изотопа.