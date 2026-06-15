Пуснаха предсрочно „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

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О т днес столичните метростанции "Театрална“ и "Хаджи Димитър“ отново ще функционират, съобщиха от "Метрополитен“ ЕАД. Експлоатацията на двете метростанции се възстановява предсрочно, като първият влак от метростанция "Хаджи Димитър“ ще потегли в 5:00 ч.

Софийското метро възстановява работата на „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Ръководството на „Метрополитен” възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. Предвиденият краен срок беше 20 юни тази година.