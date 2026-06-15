България

Пуснаха предсрочно „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Двете станции започват работа пет дни преди първоначално обявения срок

15 юни 2026, 06:43

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О т днес столичните метростанции "Театрална“ и "Хаджи Димитър“ отново ще функционират, съобщиха от "Метрополитен“ ЕАД.  Експлоатацията на двете метростанции се възстановява предсрочно, като първият влак от метростанция "Хаджи Димитър“ ще потегли в 5:00 ч. 

Софийското метро възстановява работата на „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Ръководството на „Метрополитен” възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. 

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. Предвиденият краен срок беше 20 юни тази година.

Васил Терзиев направи инспекция на участъка от разширението на Линия 3 на метрото в София
6 снимки
Васил Терзиев направи инспекция на участъка от разширението на Линия
Васил Терзиев направи инспекция на участъка от разширението на Линия
Васил Терзиев направи инспекция на участъка от разширението на Линия
Васил Терзиев направи инспекция на участъка от разширението на Линия
Източник: БТА, Десислава Пеева    
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