Свят

Тръмп предупреди Иран: Без окончателно ядрено споразумение може да има нови удари

Американският президент заяви, че САЩ ще възобновят военните действия, ако преговорите се провалят

15 юни 2026, 08:38
Тръмп предупреди Иран: Без окончателно ядрено споразумение може да има нови удари
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че ако Иран не постигне окончателно ядрено споразумение със САЩ, той ще възобнови военните действия срещу иранската страна или ще направи Съединените щати „пазител на Близкия изток“ в замяна на 20 процента от приходите на региона, съобщи Ройтерс.

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

В интервю за вестника Тръмп каза, че споразумението, постигнато с Иран, ще гарантира, че Орзумкият проток е „постоянно свободен от такси“ и коментира, че въпреки възраженията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, той е спасил Израел от ядрено унищожение.

Споразумението на САЩ и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, посредник в усилията за прекратяване на войната. Малко по-късно то беше потвърдено от Тръмп и от иранската страна. Споразумението предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване в петък в Швейцария.

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Макар че засега условията на споразумението не са известни в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателно решение по въпроса за иранската ядрена програма.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
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