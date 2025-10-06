Свят

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония

6 октомври 2025, 21:32
Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави днес японската консерваторка Санае Такаичи, която ще стане първата жена премиер на Япония, предаде Ройтерс.

"Япония тъкмо избра първата си жена премиер, високоуважавана личност с голяма мъдрост и сила. Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония. Поздравления за всички", написа Тръмп в социалните мрежи, но без да споменава името на бъдещия японски премиер. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Доналд Тръмп Санае Такаичи Премиер на Япония Първа жена премиер Япония САЩ Поздравления Консерваторка Ройтерс Социални мрежи
Последвайте ни

По темата

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
Какво да направите, ако ви ухапе куче

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Свят Преди 8 минути

Киев взима на прицел най-вече руската енергийна инфраструктура

<p>Калас: ЕС иска ключова роля в мирния план на Тръмп за Газа</p>

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Свят Преди 52 минути

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха непреки преговори в Египет по мирния план

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Свят Преди 2 часа

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 3 часа

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Свят Преди 3 часа

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Свят Преди 3 часа

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

Свят Преди 3 часа

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Свят Преди 4 часа

Съдебният процес срещу 44-годишния строител започна в Ним, Южна Франция

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Задействаха BG-ALERT в Добрич

България Преди 4 часа

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 5 часа

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

<p>Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Тунберг и българи</p>

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Свят Преди 5 часа

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Свят Преди 5 часа

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна

<p>Просветният министър: AI ще удвои БВП на света</p>

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

България Преди 5 часа

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

<p>Мика Зайкова: 10,3 млн. лв. за&nbsp;Плевен са &quot;пари за семки&ldquo;</p>

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

България Преди 5 часа

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена

<p>Рекордното управление на Себастиан Льокорню (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Свят Преди 5 часа

Двайсет и седем дни след назначаването си Льокорню стана най-кратко управлявалият министър-председател в историята на Петата република, основана през 1958 г.

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

България Преди 6 часа

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Левски организира турнир по бокс в памет на Юрий Славчев

Gong.bg

Българският национален отбор проведе тренировка в Правец

Gong.bg

Асфалтът в отсечката край "Аладжа манастир", където кола се вряза в публиката, не е имал добро сцепление

Nova.bg

Застреляха съдия по време на заседание в Апелативния съд в Тирана

Nova.bg