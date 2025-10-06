Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави днес японската консерваторка Санае Такаичи, която ще стане първата жена премиер на Япония, предаде Ройтерс.
"Япония тъкмо избра първата си жена премиер, високоуважавана личност с голяма мъдрост и сила. Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония. Поздравления за всички", написа Тръмп в социалните мрежи, но без да споменава името на бъдещия японски премиер.
