Япония: Г-7 ще остане единна в своята твърда подкрепа за Украйна

В ъншните министри на Г-7, които се срещнаха в Токио, увериха днес, че групата ще остане „единна“ в своята „твърда подкрепа“ за Украйна в лицето на руската инвазия, „дори в настоящата международна ситуация“, визирайки конфликта между Израел и „Хамас“, предаде Франс прес.

Първите дипломати от Г-7 също така увериха, че ще продължат заедно да налагат „строги санкции“ на Москва, ще ускорят усилията за възстановяване на Украйна в „средносрочен и дългосрочен план“ и ще продължат „да работят за мирен процес“, се казва в комюникето на японското министерство на външните работи.

Украйна се страхува все повече от умората на държавите, които я подкрепят, освен това нейната контраофанзива, започнала през юни, досега има много ограничени резултати и вероятността от дълга война на изтощение се увеличава.

Въпреки новия конфликт в Близкия изток, важно е Г-7 ясно да каже на международната общност, че нейният ангажимент за подкрепа на Украйна „никога няма да се изчерпи“, по думите на японския външен министър Йоко Камикава, цитирани в комюникето.

