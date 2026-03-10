„Кървав дъжд“ заваля над Испания и Португалия

Н еобичайният феномен, известен като „кървав дъжд“, засяга части от Южна Европа тази седмица, докато облак от сахарски прах от Африка преминава над региона.

Рядкото метеорологично явление започна в събота, придвижвайки прашни маси на север през Испания и Португалия. Това доведе до валежи от „кървав дъжд“ в Испания, Франция и Обединеното кралство. Прахът вече стана причина за мъгливо червено небе и зрелищни залези в целия район.

Blood rain - a rare weather phenomenon - falls across southern Europe https://t.co/9zCvV1ayyn pic.twitter.com/eAa5jloxEN — New York Post (@nypost) March 9, 2026

„Кървавият дъжд“ се образува, когато вятърът вдигне прахови частици от пустинята Сахара високо в атмосферата. Тези микроскопични частици се смесват с дъждовните капки, придавайки на водата червен или червеникаво-кафяв оттенък – визуално изглежда така, сякаш от небето пада кръв.

Това метеорологично събитие, познато още като „кален“ или „мръсен“ дъжд, се случва едва няколко пъти в годината, при условие че са налице специфични атмосферни фактори. След като валежите спрат, те оставят видими слоеве прах върху открити повърхности като градински мебели, тротоари, сгради и автомобили.

Сахарският прах и съпътстващият го кален дъжд могат да доведат до опасно повишаване на нивата на замърсяване на въздуха и да обострят дихателни и сърдечно-съдови проблеми.

От Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания (NOAA) посочват, че запрашеният въздух съдържа около 50% по-малко влага от типичната атмосфера. Това означава, че наличието на този сахарски слой може да възпрепятства образуването на облаци и гръмотевичната активност.

Въпреки че „кървав дъжд“ може да се наблюдава навсякъде по света, включително във Флорида и крайбрежието на Мексиканския залив, явлението е най-характерно за регионите в близост до Сахара, като Северна Африка и Южна Европа.

Експертите отбелязват, че въздействието в САЩ обикновено е по-слабо в сравнение с Европа поради голямото разстояние, което частиците трябва да изминат, което позволява тяхното разсейване. Според данни на NOAA над 180 милиона тона прах напускат африканския континент всяка година.

Очаква се рядкото метеорологично явление да затихне до сряда сутринта.