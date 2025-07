Съветът на Хърватия към България относно еврото: Спокойно, можеше да бъде и по-зле

В сички български противници на еврото трябва просто да се успокоят, пише Politico .

Поне това е съветът от Хърватия - последната страна, която прие единната валута през 2023 година.

Хиляди българи излязоха на улицата, след като Европейската комисия одобри влизането на България в еврозоната от следващата година, като основният страх е, че животът ще поскъпне значително в резултат на това.

Откакто Хърватия се присъедини към еврозоната, инфлацията там се задържа малко над нивата от преди присъединяването. Но в голяма степен, казват експерти, това отразява други положителни процеси. Икономическите показатели сочат, че преходът е до голяма степен успешен. Това е модел, от който България може да се поучи.

Икономическият растеж на Хърватия бе сред най-силните в ЕС миналата година - 3,8 процента, подпомогнат от туристически сектор, който остана стабилен въпреки нарастващите индустриални проблеми в Европа. Безработицата е на най-ниското си ниво от 1996 г., когато започва настоящата статистическа серия в страната.

