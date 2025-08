Хирошима: 80 години след Ада - мисията, която уби 80 000 души за миг

В 8:15 сутринта на 6 август 1945 г. атомната бомба „Little Boy“ е пусната от борда на B-29 Superfortress „Енола Гей“, управляван от полковник Пол Тибетс-младши.

Първото атомно оръжие, използвано във война, безшумно се спуска в продължение на 43 секунди. Парашутът, разгърнат зад нея, забавя падането ѝ достатъчно, за да позволи на екипажа да се отдалечи от мястото на експлозията.

На около 590 метра над японския град Хирошима, бомбата избухва с ослепителна светлина и невъобразима сила.

Макар че пропуска основната цел – мостът Айой – с едва 240 метра, детонацията над хирургическата болница „Шима“ унищожава всичко в радиус от 1,5 км. Ударната вълна разтърсва самолета, вече на 10 километра от епицентъра.

На борда на един от другите самолети – „Necessary Evil“ – наблюдатели заснемат издигащия се гъбовиден облак, който достига над 14 500 метра височина.

Реакцията сред екипажите е смесица от страхопочитание и дълбоко безпокойство. Обичайната еуфория след успешна мисия отсъства. Вместо това се възцарява мълчание. Самолетите се отправят обратно на югоизток към базата, а под тях Хирошима пламти в хаос.

Температурата в нулевата точка се изчислява на няколко хиляди градуса – приблизително колкото тази на слънчевата повърхност. Експлозията, съчетаваща огнено кълбо и ударна вълна, разрушава сгради, изпепелява тела и покрива града с облак пепел. 13 км от центъра на Хирошима са обхванати от огнени бури. Четиридесет хиляди души загиват моментално.

Още поне 30 000 умират от раните си в следващите 48 часа.

Операцията започва от остров Тиниан в Тихия океан в ранните часове на същия ден. Полковник Тибетс, командир на елитната 509-та смесена група, получава запечатани заповеди от генерал Къртис Лемей – операция „Специална бомбардировачна мисия №13“.

Хирошима е избрана като цел заради стратегическото си значение – ключова индустриална зона и военен център. Вторичните цели са Кокура и Нагасаки. В радиус от 80 км не се допуска присъствие на други съюзнически самолети – за сигурност и секретност.

Американски военноморски кораби и подводници са разположени около Японските острови в готовност да спасят екипажа при нужда.

Подготовката е изключително строга. Генерал Лемей е лично претърсен, преди да бъде допуснат да види атомното устройство в техническата зона. Бомбата „Little Boy“, базирана на обогатен уран, е сглобена частично едва след излитането, за да се избегне риск от инцидент.

Капитан Уилям „Дийк“ Парсънс – оръжеен техник от проекта „Манхатън“ – убеждава командването на базата да заредят бомбата във въздуха.

