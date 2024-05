Дървото в сърцето на Хирошима, оцеляло след атомната бомба

К огато в последните дни на Втората световна война върху Хирошима е хвърлена атомна бомба, голяма част от живота в града е унищожен. Около 140 000 души са убити, а над 60 000 сгради са разрушени или повредени за един миг.

(Във видеото може да научите повече за: Намериха кораба, превозил ядрената бомба над Хирошима)

Сред отломките и руините обаче се запазват проблясъци на живот. Напук на всичко, няколко дървета успяват да оцелеят в сърцето на Хирошима, оставайки като безмълвни свидетели на ужасите на ядрените оръжия.

В тревист парк покрай река Хонкава в квартал Нака-ку можете да откриете плачеща върба, която е била засадена много преди Втората световна война.

Дървото се намира само на 370 метра от централната точка на бомбата - необичайния Т-образен мост Айои, който е избран за мишена заради характерния си вид от небето. Въпреки че стволът на върбата е счупен при взрива на бомбата Little Boy, той все още е оцелял и днес и дори е родил нови издънки, които оттогава са израснали от основата.

Голяма част от тази информация ни е известна благодарение на "Зеленото наследство на Хирошима" - група от граждани, учени и политици, които честват многобройните дървета, оцелели след атомната бомбардировка на града. Документирайки тяхното присъствие, те се надяват да направят изявление срещу войната и ядрените оръжия, както и срещу непреходната красота на природата.

"Осъзнах, че дърветата са изключително важни, тъй като могат да се използват за обединяване на нещата и за повдигане на различни въпроси, включително историята и природната среда, отхвърлянето на войната и надеждите за премахване на ядрените оръжия", казва д-р Насрин Азими, старши съветник в Института на ООН за обучение и изследвания, който е съосновател на "Зеленото наследство на Хирошима" заедно с Томоко Ватанабе, според "Хирошима за глобален мир".

"Дърветата бдят над начина, по който живеем - те помнят всичко, което се е случило до момента, и споделят всичко това с нас под формата на послание", обяснява д-р Азими.

Оцелелите дървета са известни като хибакуджумоку, което произлиза от японските думи hibaku, което означава "бомбардиран с А, с ядрена бомба", и jumoku, което означава "дървета и храсти".

Организацията поддържа актуален списък на 62 хибакуджумоку, разположени в Хирошима. Наред с многото плачещи върби той включва и множество други видове, като гигантски камфорови дървета, плодоносни японски персимони, евкалипти и емблематичната вишна Йошино.

Подобна инициатива разцъфтява и в Нагасаки, другия японски град, който САЩ удариха с атомна бомба през август 1945 г. Групата, известна като проекта "Нагасаки Кусуноки", твърди, че в радиус от 4 км от хипоцентъра на бомбата има поне 50 хибакуджумоку.

