Историите на "ходещите мравки" в Хирошима

Н а 6 август 1945 г. Съединените щати хвърлят атомна бомба над японския град Хирошима. Бомбата, наречена "Малчугана", е проектирана да се взриви във въздуха, преди да докосне земята. По онова време Хирошима е с население от около 350 000 души.

Над 78 000 от тях загиват мигновено при експлозията — и както казват някои, именно те са "щастливците". Защото тези, които оцеляват, преживяват истински ад.

Техните разкази са запазени в книгата на Чарлз Пелегрино To Hell and Back: The Last Train from Hiroshima.

„Преди малко американски самолет хвърли една бомба над Хирошима и я направи безполезна за врага. Тази бомба има сила, надхвърляща 20 000 тона тротил.“

— из официалното изявление на президента Труман

Акико Такакура и приятелката ѝ Асами се намирали в банката Gaby, когато избухнала бомбата. Макар да са били само на около 250 метра от епицентъра, здравата каменна и бетонна конструкция на сградата ги предпазила от пълната сила на взрива. Но ударната вълна пронизала дробовете на Акико, предизвиквайки остра болка. Асами билa запратенa в стената и смачканa като акордеон. Гранитната облицовка се разлетяла на парчета, превръщайки се в шрапнели.

Акико си спомня, че в първите минути след взрива е губела и възвръщала съзнание. Гърдите ѝ горели, а умът ѝ се мъчел да осмисли какво се случва.

След това настъпила невероятна, всепоглъщаща жажда. Ударната вълна изпарила водата от реките, езерата и дори от човешките тела в радиус от два километра. Те намерили спукана тръба и напълнили каски с вода, но колкото и да пиеха, жаждата само се засилвала.

Температурата в банката станала непоносима. Десет минути след експлозията Акико и Асами излезли навън. Слънцето било изчезнало, небето червенеело от пожари, а всичко наоколо било в пламъци. По улиците лежали овъглени тела — застинали в движение, свлечени едно върху друго, почернели до неузнаваемост. Видели мъж, вкаменен в последната си крачка с двуколка, в която лежали обгорели детски тела, стиснали коленете си.

Акико паднала на колене, опитвайки се да осмисли видяното. До нея лежала човешка ръка. Пръстите ѝ още горели, а разтопена мазнина се стичала по тях като восък.

И тогава заваляло. Акико и Асами отново изпитали жажда и обърнали лицата си към водата и пили с широко отворени усти. Водата имала отблъскващ вкус. Акико забелязала, че кожата ѝ почернява там, където дъждът я докосвал.

Дъждът е бил плътен и тъмен като нерафинирано олио, но момичетата били толкова жадни, че продължили да пият.

Това не бил обикновен дъжд — той бил натоварен с радиоактивни частици от облака на бомбата. Само няколко капки били достатъчни за смъртоносна доза радиация.

Акико оцелява. Асами умира скоро след това от лъчева болест.

Some survivors of the atomic bombing of Hiroshima reported seeing "ant-walking alligators". These were people who were exposed to the fireball of the 15 kiloton bomb "Little Boy", but not immediately killed by it. They were described as having leathery black skin resembling that… pic.twitter.com/jJsKtM98Rb