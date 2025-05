Бомбата над Хирошима – хвърлена по време на „най-скучния“ полет

В тората световна война е нещо повече от конфликт между народите - тя е дълбоко поразяваща трагедия, която разрушава поколения. Войната продължава шест дълги години и отнема живота на милиони хора, разкъсва семейства и оставя цели градове в руини. Когато войната стига до финалната си фаза, светът вижда разрушения, каквито не е виждал никога преди, пише Times of India.

На 6 август 1945 г. Съединените щати хвърлят първата атомна бомба върху град Хирошима. В един ослепителен миг загиват десетки хиляди хора. Хората буквално се изпаряват, изчезват от местата, където стоят. Къщи, училища и улици се превръщат в прах. Оцелелите получили изгаряния, скръб и травми, които никога нямало да се излекуват напълно.

Бомбардировката не е просто акт на война; всъщност тя е повратна точка, която принуждава света да се изправи пред ужасяващата сила на ядрените оръжия и непоносимата цена на това насилие. Този ужасяващ инцидент се помни не само заради историческото му въздействие, но и заради болката, която причинява на човечеството, което се променя завинаги.

В центъра на този момент е един човек на име полковник Пол Тибетс (по-късно генерал), пилот на „Енола Гей“ - самолетът, който хвърля бомбата в град Хирошима. В различни интервюта през годините той разказва за онзи ден и за това как е живял със спомените за него.

Нарича го „най-скучния“ полет в живота си

Полковник Пол Тибетс, в размислите си за мисията до Хирошима, описва полета като „най-скучния полет в живота ми“.

Той казва: „Нищо не се е объркало. Всичко мина точно по план.“, което говори за щателната подготовка и изпълнение на мисията. Преди да започне мисията, Тибетс събрал екипажа си и го информирал за сериозността на задачата им. Той им казал: „Днес сме на път да пуснем специално оръжие по цел, която се оказва Хирошима. взривът и експлозията ще бъдат адски големи. Никога не сте си представяли нещо подобно на това, което ще видим“.

Този откровен брифинг е имал за цел да подготви екипажа за безпрецедентния характер на мисията им, както се съобщава в официалния справочник на ВВС на САЩ.

Colonel Paul W. Tibbets, Jr., Pilot of the Enola Gay, the Plane that Dropped the Atomic Bomb on Hiroshima, Waves from His Cockpit before the Takeoff, 6 August 1945. pic.twitter.com/LMx8nTDE4z