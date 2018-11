Кашалот бе изхвърлен на брега на национален парк в Индонезия. Един от най-големите видове китове е имал около 6 кг пластмасови отпадъци в стомаха си, съобщиха служители на парка, цитирани от Би Би Си.

В тялото му са намерени 115 чаши, четири пластмасови бутилки, 25 пластмасови торби и два джапанки. От тях около 75о грама са различни пластмасови парчета.

Трупът на 9,5-метровия бозайник е намерен във водите близо до остров Капота в националния парк "Уакатоби" късно в понеделник.

Снимките обиколиха социалната мрежа и събраха хиляди споделяния.

Те показват какво всъщност причинява изхвърлянето на пластмаси.

"Въпреки че не сме успели да изведем причината за смъртта, фактите, които виждаме, са наистина ужасни", казват от WWF Индонезия, цитиран от Associated Press.

Все още не е доказано, че пластмасата е причинила смъртта на кашалота.

Използването на пластмасова пластмаса е особен проблем в някои страни от Югоизточна Азия, включително Индонезия.

Пет азиатски държави - Китай, Индонезия, Филипините, Виетнам и Тайланд - представляват до 60% от замърсителите с пластмасовите отпадъци, които се озовават в океаните, според доклад на организацията Ocean Conservancy от 2015 г. и Центъра за бизнес и околна среда McKinsey.

