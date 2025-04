Хиляди поклонници по Кръстния път в Йерусалим на Разпети петък

Х иляди поклонници се включиха в традиционното шествие по Кръстния път в стария град на Йерусалим днес, когато християните по света отбелязват Разпети петък, предаде ДПА.

В годините преди настоящата война в Газа десетки хиляди обикновено присъстваха на поклонението, което отбелязва значими моменти от последния ден на Исус Христос до полагането му в гроба. Но след нападението, извършено от „Хамас“ в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., броят на поклонниците от чужбина рязко намаля.

Междувременно Израел значително ограничи преминаванията от окупирания Западен бряг.

По информация на репортер на ДПА от мястото на събитието в тазгодишното шествие взеха участие повече хора в сравнение с 2024 година.

Пеейки и молейки се, поклонниците преминаха по Via Dolorosa – латински израз, означаващ „Път на страданието“. Някои носеха дървени кръстове като напомняне, че Христос е бил принуден да носи кръста, на който впоследствие е разпънат, именно по този маршрут.

