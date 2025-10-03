Свят

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище

3 октомври 2025, 07:14
О коло 20 полета бяха отменени късно снощи на международното летище в германския град Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

Летището възобнови отново работата си рано тази сутрин.

Нарастващата популярност и достъпност на безпилотните летателни апарати, по-известни като дронове, през последното десетилетие доведе до нови и комплексни предизвикателства пред гражданската авиация в световен мащаб. Първоначално разработвани предимно за военни цели, технологията на дроновете бързо навлезе в масова употреба за търговски дейности, фотография и доставки, но заедно с това се повиши и рискът от инциденти в чувствителни зони.

Летищата и тяхното въздушно пространство представляват строго регулирани зони, забранени за полети на неупълномощени апарати. Причината е ясната и непосредствена опасност от сблъсък между дрон и пътнически самолет, който би могъл да има катастрофални последици за безопасността на полетите. Дори малък дрон може да причини сериозни повреди на двигателя или критичните системи на самолета.

В отговор на тези рискове, много държави, включително Германия, въведоха строги законодателни разпоредби, забраняващи полети на дронове в близост до летища, военни бази и други стратегически обекти. Въпреки това, прилагането на тези правила и ефективното откриване, както и неутрализирането на неправомерно летящи дронове, остава сериозно предизвикателство за властите.

При всяко забелязване на дрон в забранена зона, летищните и полицейските органи са принудени да предприемат незабавни мерки за сигурност, често включващи временно затваряне на писти и въздушно пространство, което води до забавяне и отмяна на полети.

През годините редица международни летища са ставали свидетели на подобни ситуации, предизвикващи хаос и значителни прекъсвания на трафика, засягащи хиляди пътници. 

Източник: БТА, Светослав Танчев    
