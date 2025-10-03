Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година

О коло 20 полета бяха отменени късно снощи на международното летище в германския град Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

❗️⚠️🇩🇪 - MUNICH – A drone alert forced the shutdown of Munich Airport on Thursday evening.



Witnesses reported unknown drones in the airport vicinity around 9:30 p.m., prompting an investigation by state police. No drones or operators were identified.



About an hour later,… pic.twitter.com/aPEqHffg2b — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

Летището възобнови отново работата си рано тази сутрин.

After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Нарастващата популярност и достъпност на безпилотните летателни апарати, по-известни като дронове, през последното десетилетие доведе до нови и комплексни предизвикателства пред гражданската авиация в световен мащаб. Първоначално разработвани предимно за военни цели, технологията на дроновете бързо навлезе в масова употреба за търговски дейности, фотография и доставки, но заедно с това се повиши и рискът от инциденти в чувствителни зони.

Летищата и тяхното въздушно пространство представляват строго регулирани зони, забранени за полети на неупълномощени апарати. Причината е ясната и непосредствена опасност от сблъсък между дрон и пътнически самолет, който би могъл да има катастрофални последици за безопасността на полетите. Дори малък дрон може да причини сериозни повреди на двигателя или критичните системи на самолета.

В отговор на тези рискове, много държави, включително Германия, въведоха строги законодателни разпоредби, забраняващи полети на дронове в близост до летища, военни бази и други стратегически обекти. Въпреки това, прилагането на тези правила и ефективното откриване, както и неутрализирането на неправомерно летящи дронове, остава сериозно предизвикателство за властите.

При всяко забелязване на дрон в забранена зона, летищните и полицейските органи са принудени да предприемат незабавни мерки за сигурност, често включващи временно затваряне на писти и въздушно пространство, което води до забавяне и отмяна на полети.

През годините редица международни летища са ставали свидетели на подобни ситуации, предизвикващи хаос и значителни прекъсвания на трафика, засягащи хиляди пътници.